54-letnia Donna D'Errico dodaje odważne zdjęcie i ogłasza z dumą: Mogę nosić, co mi się podoba

Donna D'Errico była bardzo popularna na początku lat 90. kiedy wcielała się w Donnę Marco w serialu „Słoneczny patrol”. Pozowała także dla „Playboya”. Chociaż od tamtego okresu minęło wiele lat, to gwiazda wciąż ma oddaną rzeszę fanów. Aktorkę i modelkę na Instagramie śledzi 596 tysięcy obserwujących. D'Errico chętnie dzieli się z internautami szczegółami ze swojej codzienności, archiwalnymi nagraniami, także ze wspomnianego serialu oraz wieloma odważnymi zdjęcia.

Donna D'Errico na każdym kroku podkreśla swój seksapil, eksponuje doskonałe ciało i młodo wyglądającą twarz. Patrząc na jej media społecznościowe, trudno uwierzyć, że ma 54 lata. Celebrytka jednak nie ukrywa, że poddała się wielu zabiegom medycyny estetycznej. Wyznała, że poprawiła sobie nie tylko biust, lecz zdecydowała się również na plastykę brzucha, lifting ramion i modelowanie pośladków.

Donna D'Errico odnosi się do krytyki

Donna D'Errico na początku lipca opublikowała wideo w czerwono-biało-niebieskim bikini. To wyjątkowo nie spodobało się wielu followersom. W komentarzach zarzucono jej brak klasy i niepogodzenie się z dojrzałym wiekiem. Po kilku tygodniach aktorka postanowiła się odnieść do tych zarzutów.

Na swój Instagram wrzuciła zdjęcie w białym bikini. Gwiazda odważnie kuca na stoliku kawowym. Jednak to opis fotografii jest tutaj najważniejszy. „Wiele kobiet było zniesmaczone moim nagraniem z 4 lipca, które opublikowałam w czerwono-biało-niebieskim bikini, ponieważ uważały, że jestem »za stara, by nosić bikini« i, moje ulubione: »zdesperowana«” – nawiązała do postu z przeszłości. W następnej linijce odgryzła się krytykom. „Mogę nosić i robić, co mi się podoba. Przy okazji, oto ja w bikini przy stoliku do kawy” – czytamy.

