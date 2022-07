CANAL+ online – aktualizacja nowości na lipiec 2022. Serwis kusi widzów hitami

„Dziewczyny z Dubaju” – już dostępny



Głośny obraz opowiada historię młodej, ambitnej dziewczyny Emi, która od lat marzy o karierze w wielkim świecie. Dlatego gdy tylko nadarzyła się okazja, bez wahania decyduje się zostać ekskluzywną escort girl. Wkrótce to właśnie ona, na zaproszenie arabskich szejków, zaczyna rekrutować Polki – celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, luksusowy świat szybko ujawnia swoją ciemną stronę.

Reżyserką filmu jest Maria Sadowska, autorka przeboju „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Producentami DZIEWCZYN Z DUBAJU są Dorota Rabczewska i Emil Stępień.



„Drive My Car” – już dostępny



Yūsuke to aktor i reżyser teatralny, a jego żona Oto jest znaną scenarzystką telewizyjną. Łącząca ich więź sprawia wrażenie wyjątkowej i bardzo głębokiej. Kiedy Oto umiera, pozostawia po sobie wiele niewyjaśnionych tajemnic. Pogrążony w smutku i żałobie Yūsuke postanawia wyjechać do Hiroszimy, gdzie dostaje pracę jako reżyser spektaklu „Wujaszek Wania”. W przedstawieniu główną rolę odgrywa młody aktor, Kōji (Masaki Okada), który znał Oto i zna odpowiedź na pytania, które dręczą jej męża. Czy Yūsuke znajdzie siły i zdobędzie się na konfrontację z mężczyzną, który znał Oto lepiej niż on sam?



„Panama” – już dostępny



Cole Hauser w roli byłego, uhonorowanego żołnierza piechoty morskiej Jamesa Beckera, który w 1989 roku zostaje zwerbowany przez CIA i wysłany na misję do Panamy. Becker wchodzi w niebezpieczny świat handlu bronią, a ściśle tajna misja okazuje się być najtrudniejszym wyzwaniem w jego życiu. Podczas pobytu w Panamie były żołnierz odkrywa jak daleko mogą posunąć się polityczni decydenci, aby zrealizować swoje plany i ambicje. W filmie zobaczymy również legendę amerykańskiego kina: Mela Gibsona.



„Nieznośny ciężar wielkiego talentu” – już dostępny



Żeby wydostać się z długów Nicky (Mel Gibson) przyjmuje nietypową, ale intratną propozycję od swojego bogatego wielbiciela – Javiego Gutierreza. Ma być honorowym gościem na jego przyjęciu urodzinowym w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się, że panowie nadają na tych samych falach. Zapowiada się więc szampańska zabawa i nic nie zwiastuje katastrofy. Nawet to, że Javi ma szalenie wybuchowy temperament i niezdrową skłonność do przemocy i nielegalnych rozrywek. Wkrótce tajni agenci amerykańskich służb składają Cage’owi propozycję nie do odrzucenia. Okazuje się, że Javi to jeden z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi i teraz Nicky będzie musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności.



„Mój syn” – już dostępny



Brytyjsko-francuska produkcja o dramacie rodziców, którzy poszukują swojego siedmioletniego syna, który w tajemniczych okolicznościach zaginął podczas kempingu. Reżyser Christian Carion zdecydował się na niestandardowe rozwiązanie - James McAvoy, grający ojca chłopca, nie otrzymał scenariusza ani nie został poinformowany, jak zakończy się cała historia. Aktor musiał improwizować i naturalnie reagować na wydarzenia i to co robią jego ekranowi partnerzy m.in. Claire Foy, która zagrała matkę chłopca i znała wcześniej scenariusz. Dzięki temu udało mu się stworzyć wiarygodną kreację osoby, która nie wie co przyniesie jutro.



„Rodzinna zamiana ciał” – od 15 lipca



W rodzinie Morelów wydarzyło się coś naprawdę dziwnego - ich ciała i jaźnie uległy kompletnemu przemieszaniu. Sześcioletnia dziewczynka jest teraz w ciele swojego ojca, a on trafił do ciała nastoletniego syna. Ten z kolei jest uwięziony w ciele swojej siostry, która z kolei utknęła w ciele matki. A mama ma ciało sześcioletniej Chachy. Morelowie próbują znaleźć wyjście z tej sytuacji, a przecież codzienne życie toczy się dalej - z pracy wydzwania wredny szef, w szkole zapowiedzieli klasówkę, a do drzwi dobija się właśnie sympatia z liceum. W rolach głównych wystąpili m.in. Franck Dubosc i Alexandra Lamy.



„Inni ludzie” – od 18 lipca



Hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia warszawiaków uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina, nieustającego szumu mediów społecznościowych i nieciekawej pracy. Ludzi żyjących w szarej codzienności, którzy z braku nadziei sięgają po narkotyki i nałogowo zażywają antydepresanty. Wszystko to w rytmie polskiego rapu.



„Piosenki o miłości” – od 29 lipca



Dziewczyna ze skromnego bloku w małym mieście i chłopak z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona pracuje jako kelnerka, a wolnym czasie śpiewa, on marzy o wydaniu płyty. Już po pierwszym spotkaniu między parą iskrzy. Łączy ich miłość do muzyki, ale dzielą marzenia, spojrzenie na świat i otoczenie, w którym przyszło im żyć. Czy dwa tak różne brzmienia mogą stworzyć harmonijną melodię? „Piosenki o miłości” okazały się największym przebojem ubiegłorocznej edycji festiwalu filmowego w Gdyni.



„Morbius” – od 30 lipca



Film na podstawie komiksu wydawnictwa Marvel Comics. Dr Michael Morbius (w tej roli laureat Oscara - Jared Leto) zapada na wyjątkowo rzadką i śmiertelną chorobę krwi. Aby się ratować rozpoczyna bardzo ryzykowne badania, które sprawiają, że przedłuża szanse na przeżycie, jednak cena jest bardzo wysoka. Dr. Moribus przez próby leczenia zaczyna przejawiać oznaki wampiryzmu. Rozpoczyna się gra, w której ofiar może być bardzo wiele. W tym trzymającym w napięciu filmie akcji z elementami science fiction, oprócz Jareda Leto, wystąpili m.in. Matt Smith i Adria Arjona.Czytaj też:

QUIZ. Kto śpiewa tę piosenkę? Rozpoznaj polskie hity lat 80. i 90.!