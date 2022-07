Nowości na Netflix w tym tygodniu. Rozpiska tytułów

Ten tydzień na Netflix będzie gratką dla miłośników dokumentów i historii true crime. Pojawią się tytuły jak „D.B. Cooper. Nieuchwytny porywacz”, „Morderca mojej córki”, „Jak zmienić swój umysł” czy biografia Szimona Peresa z Georgem Clooneyem jako narratorem i wypowiedziami Baracka Obamy czy Billa Clintona. Z klasyków w serwisie pojawi się „Bliżej” z Natalie Portman, Judem Law, Julią Roberts oraz Clivem Owenem w głównych rolach oraz „Resident Evil Remedium”. Co jeszcze obejrzymy? Poniżej rozpiska.

Jak zmienić swój umysł – wtorek



Serial dokumentalny produkcji Alexa Gibneya i Michaela Pollana oparty na bestsellerze Pollana pod tym samym tytułem.



Bill Burr. Live in red rocks – wtorek



Płomienny stand-up, w którym Bill Burr opowiada o kulturze unieważniania, feminizmie, kiepskich opiniach od żony oraz olśnieniu, które zmieniło jego życie.



W piekle tajskiego boksu – środa



Od nielegalnego hazardu po ustawianie walk – ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat odsłania kulisy boksu tajskiego i jego powiązań z przestępczym półświatkiem.



Niezwykła prawniczka Woo – środa



Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.



Perswazje – piątek



Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny.



Resident Evil Remedium – czwartek



Wiele lat po tym, jak wirus spowodował globalną katastrofę, Jade Wesker walczy z zarażonymi o przeżycie i przysięga, że policzy się z winnymi.



D.B. Cooper. Nieuchwytny porywacz – środa



W 1971 roku pewien skoczek spadochronowy wyskakuje z samolotu z torbą pełną skradzionej gotówki i znika. Dziesiątki lat później jego tożsamość wciąż pozostaje zagadką.



Alba – piątek



Alba budzi się na plaży ze śladami gwałtu, ale nie pamięta poprzedniej nocy. Potem dowiaduje się, że gwałciciele to koledzy jej chłopaka.



Morderca mojej córki – wtorek



Po dekadach walki o postawienie zabójcy córki przed sądem we Francji i Niemczech ojciec posuwa się do ostateczności. Dokument o autentycznej zbrodni.



Królowa wioski – piątek



Organizatorka imprez z Nairobi po 10 latach wraca do rodzinnej wioski, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością i z firmą górniczą, która zagraża jej domowi.



Remarriage & Desires – piątek



Kobieta korzysta z pomocy ekskluzywnego biura matrymonialnego dla bogaczy, aby zemścić się na podstępnej kochance byłego męża.



Pod słońce Amalfi – środa



Ich romans zaczął się rok wcześniej w Riccione. Teraz Vincenzo i Camilla spędzają wakacje na malowniczym Wybrzeżu Amalfitańskim, gdzie wystawiają swoją miłość na próbę.



Farzar – piątek



Sprośna komedia twórców „Paradise PD”. W wersji angielskiej głosów użyczyli David Kaye, Jerry Minor i Lance Reddick.



Kung Fu Panda. Smoczy rycerz – czwartek



Legendarny wojownik Po sprzymierza się ze znakomitym angielskim rycerzem, żeby odzyskać magiczną broń i utraconą reputację, a przy okazji uratować świat!



Bliżej – piątek



Dan, będący w związku z Alice, poznaje Annę, dziewczynę Larry'ego. Relacje między parami komplikują się.



Nie przestawajcie marzyć. Życie i dziedzictwo Szimona Peresa – środa



Narratorem tego filmu biograficznego jest George Clooney, a wypowiadają się w nim m.in. Barack Obama i Bill Clinton. W świecie polityki większość pożąda władzy. On pragną pokoju. Wpływy i uczciwość Szimona Peresa odegrały kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu państwowości Izraela. Czytaj też:

