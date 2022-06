Box Office polskich kin. Już cztery filmy z milionem widzów w 2022 roku. A zapowiada się jeszcze lepiej!

Frekwencja w kinach będzie sukcesywnie wzrastała, ponieważ w najbliższych miesiącach premierowo zobaczymy takie hity, jak: „Minionki: wejście Gru”, „Thor: Miłość i grom” oraz „Avatar: Istota Wody”. Jesienią w kinach bardzo dużą rolę odegrają również polskie produkcje, a najbardziej wyczekiwane tytuły, to: „Kryptonim Polska”, „Szczęścia chodzą parami”, „Zołza”, „Johnny”, „Orzeł. Ostatni patrol”, „Heaven in Hell”, „Miłość na pierwszą stronę” oraz „Listy do M. 5”.

Najbardziej kasowe filmy w pierwszym półroczu 2022 roku

„Sing 2” przebojowa, animowana komedia, która powróciła ze spektakularnymi hitami była pierwszą tegoroczną premierą, która przekroczyła pułap miliona sprzedanych biletów. Jak podał 23 lutego br. dystrybutor UIP „Sing 2” zanotował najlepszy wynik dla filmu animowanego od ponad dwóch lat, tzn. początku pandemii. 22 kwietnia br. do kin powrócił uwielbiany na całym świecie niebieski jeż w kolejnej odsłonie przygodowej produkcji „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”. Po dwóch miesiącach na wielkim ekranie, 22 czerwca br. dystrybutor UIP Sp. z o.o. poinformował, że film osiągnął frekwencję przekraczającą milion widzów.

„Top Gun: Maverick” według danych dystrybutora po miesiącu na wielkim ekranie przekroczył pułap miliona widzów. Najnowsza produkcja z Tomem Cruisem w roli głównej na całym świecie ustanawia rekordy kasowe – 26 czerwca br. „Top Gun: Maverick” przekroczył wpływy z kin na poziomie miliarda dolarów!

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” jest czwartym filmem, który w 2022 roku zgromadził przed wielkim ekranem ponad milion widzów. Produkcja Marvela jest w kinach od 6 maja br., a liczba widzów, którzy poznali najnowszą historię z Benedictem Cumberbatchem i Elizabeth Olsen w rolach głównych sukcesywnie wzrastała.

Rekordowe wyniki frekwencyjne tych czterech filmów napawają optymizmem całą branżę kinową oraz brokerów reklamy kinowej. Widzimy, że widzowie wrócili do kin. Poza filmami, które przekroczyły milion widzów warto zwrócić również uwagę na produkcje, które były blisko osiągniecia tego pułapu, czyli „Batman” z ponad 962 tys. widzów czy „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” z ponad 808 tys. widzów – przekazał Mariusz Spisz, Prezes Zarządu Multikino Media. - Według naszych estymacji kolejnymi tytułami, które w drugim półroczu 2022 roku mają duże szanse, żeby dołączyć do listy filmów z milionem widzów na koncie są między innymi animacja „Minionki: wejście Gru”, „Thor: Miłość i grom”, „Listy do M. 5” czy nowy „Avatar” – wyjaśnia Spisz.

Box Office polskich kin. Jak wyglądają prognozy?

Cztery poprzednie części „Minionków” od 2010 do 2017 roku, według danych BoxOffice.pl, przyciągnęły do kin w Polsce ponad 4,4 mln widzów, a dwie ostatnie miały rekordowe wyniki. „Minionki” z 2015 roku obejrzało na wielkim ekranie ponad 1,6 mln widzów, a „Gru, Dru i Minionki” z 2017 roku ponad 1,95 mln.

O tym, że „Thor: Miłość i grom” przyciągnie do kin rzeszę fanów Marvela przekonuje fakt, że w ostatnim czasie produkcje tej wytwórni, na przykład „Spider-Man: Bez drogi do domu” czy „Doktor Strange w multiwersum obłędu” osiągały rekordowe wyniki frekwencyjne. Ponadto każdy kolejny film z udziałem Thora miał wyższą frekwencję niż poprzedni. Pierwszą produkcję „Thor” z 2011 roku według danych BoxOffice.pl zobaczyło w kinach ponad 176 tys. widzów. Druga – „Thor: Mroczny świat” przyciągnął do kin już ponad 447 tys. widzów, a trzeci „Thor: Ragnarok” ponad 688 tys. osób.

