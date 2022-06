Marianna Schreiber największy rozgłos zyskała dzięki udziałowi w programie TVN „Top Model”. Mimo że żona Łukasza Schreibera odpadłą dość szybko, to zyskała sporą rzeszę fanów. Schreiber postanowiła wykorzystać zainteresowanie. Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jest też aktywistką, a jakiś czas temu założyła partię.

Prostsze i niższe podatki, proeuropejskość, prawa dla społeczności LGBT, świeckie państwo, naprawa ochrony zdrowia i edukacji, prawa kobiet, inwestycje w OZE i elektrownie atomowe – tak Marianna Schreiber przedstawiła ramowy program swojej partii „Mam dość” i nie wykluczyła startu w kolejnych wyborach.

Marianna Schreiber komentuje plotki o rozwodzie z ministrem PiS

Założenia programu partii są jednak skrajnie różne od poglądów partii rządzącej, której politykiem jest mąż Marianny Schreiber. Gwiazda nie ukrywa, że w ich małżeństwie trwa kryzys, a mąż nie wspierał jej podczas udziału w programie „Top Model”. – To, co aktualnie między nami jest, można nazwać zaciętą walką. Walką o nas. To jest naprawdę trudny moment – powiedziała w wywiadzie dla WP Kobieta.

Przez pewien czas pojawiały się także plotki o rzekomym romansie ministra PiS z Magdaleną Ogórek. Mimo że o ten temat Marianna Schreiber była pytana przez fanów wiele razy, to postanowiła nie komentować doniesień. Teraz kiedy zorganizowała serię pytań i odpowiedzi, jeden z internautów zapytał ją o rozwód z mężem. „To nie prawda. Nie wiem skąd są takie informacje” – mogliśmy przeczytać na InstaStories Schreiber.

