Co proponuje nam w weekend HBO Max? Lista seriali i filmów

„Ból i blask”



Gdy jego zdrowie zaczyna słabnąć, starzejący się reżyser filmowy Salvador Mallo zastanawia się nad związkami i doświadczeniami, które zbudowały jego życie.



„Poświęcenie”



Asli szuka opiekunki do dziecka, bo chce wrócić do pracy. Niedługo potem poznaje młodą kobietę o imieniu Gulnihal, która jest także matką. Pojawienie się Gulnihal w jej życiu skłania Asli, by stawiła czoła tajemnicom, przed którymi długo uciekała.



„Portland Tower”



Detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.



„Wściekłe psy”



Film Quentina Tarantino z 1992 opowiadający o grupie nieznajomych, którzy zostają wybrani, żeby popełnić morderstwo idealne. Ale kiedy prosty napad kończy się krwawą zasadzką, bezwzględni zabójcy uświadamiają sobie, że jeden z nich jest kapusiem. Ale kto nim jest?



„Nie oddychaj 2”



Niewidomy weteran powraca, aby wyrwać swoją ukochaną kobietę z rąk bandziorów.



„Noughts + Crosses II”



Drugi sezon serialu opowiadającego historię dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność.



„Matki I-III”



Grupa niedoskonałych rodziców z klasy średniej ujawnia komiczne i szalone strony rodzicielstwa, w którym panuje chaos i olbrzymia konkurencja, gdy starają się oni jakoś nadążyć za rzeczywistością i nadać swemu życiu jakiś kierunek.



„Primal”

Serial Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie.



„Jar”



Węgierski położnik wiele lat temu opuścił swoją rodzinną wioskę w Rumunii. Kiedy wraca w rodzinne strony, musi zdecydować o losie swojego 17-letniego syna. Nagroda na Hungarian Film Week.



„Irma Vep”



Miniserial HBO opowiadający o amerykańskiej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką. W roli głównej Alicia Vikander.Czytaj też:

„ALF”, „Ostry Dyżur”, „Dom Gucci” czy seria filmów o „Spider-Manie”. HBO Max ogłasza nowe premiery!