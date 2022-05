Najlepsze thrillery wszech czasów, które można obejrzeć online

Od klasyków, jakimi są filmy „Gra” czy „Tajemnice Los Angeles”, po nieco młodsze dobre produkcje jak „Contratiempo” czy „Zaginiona dziewczyna”. Oto lista najlepszych thrillerów, które obejrzeć możecie na platformach streamingowych w Polsce.

„Contratiempo” – Netflix



Adrian (Mario Casas) jest młodym biznesmenem, osiągającym sukcesy. Posiada on kochankę, z którą łączy go tylko seks, na co oboje wyrazili zgodę. Po jednym z upojnie spędzonych weekendów, w trakcie powrotu na lotnisko zdarza się wypadek, który zaczyna komplikować życie obojga.



„Zaginiona dziewczyna” – Netflix



Historia byłego dziennikarza Nicka Dunne'a (Ben Affleck), którego żona Amy (Rosamund Pike) znika niespodziewanie w piątą rocznicę ślubu. Wraz z rozwojem śledztwa policja dochodzi do wniosku, że to właśnie mąż kobiety jest odpowiedzialny za jej zaginięcie.



„Fight Club” – Netflix



Film Davida Finchera opowiadający o młodym człowieku, pracowniku dużej firmy, który nie widzi sensu w swoim życiu. Szukając pocieszenia, chodzi na spotkania dla osób chorych i nieszczęśliwych.



„Prestiż” – Netflix



Film opowiada o dwóch iluzjonistach o Robercie Angier (Hugh Jackman) i Alfredzie Borden (Christian Bale). Przyjaźń między nimi nie trwała długo, ponieważ podczas jednego z pokazów Borden zawiązał asystentce (żona Angiera) zły węzeł na rękach. Nie udało jej się uwolnić, przez co utonęła w zamkniętej skrzyni z wodą.



„Winni” – Netflix



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Tajemnice Los Angeles” – Netflix



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Raport Pelikana” – Netflix



Studentka prawa odkrywa szereg oszustw związanych z wydobyciem ropy, które mogą skompromitować wysoko postawionych ludzi. W obliczu grożącego niebezpieczeństwa prosi o pomoc dziennikarza śledczego.



„Kobieta w oknie” – Netflix



Cierpiąca na agorafobię kobieta zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.



„Diabeł wcielony” – Netflix



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Małe rzeczy” – HBO Max



Dwóch policjantów ściga seryjnego mordercę.



„Obietnica” – HBO Max



Jerry Black składa obietnice matce zamordowanej córki, że schwyta sprawcę zanim przejdzie na emeryturę.



„No Man's Land” – HBO Max



Żołnierze wrogich wojsk muszą połączyć siły, aby ocalić towarzysza broni, który przypadkowo znalazł się na minie.



„Wschodnie obietnice” – HBO Max



Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.



„Zwierzęta nocy” – HBO Max



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Zakładnik” – HBO Max



Nocny taksówkarz zostaje zmuszony przez płatnego zabójcę do pomocy w wykonaniu pięciu zleceń.



„Joker” – HBO Max



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Gra” – Amazon Prime Video



W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.



„Ex Machina” – Amazon Prime Video



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„7500” – Amazon Prime Video



Na pokładzie samolotu mają miejsca dziwne zjawiska, które zagrażają życiu pasażerów.

