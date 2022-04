Nie tylko „Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Oto najbardziej wyczekiwane animacje tego roku

W kinach w tym roku zobaczymy znanych już nam dobrze bohaterów animacji, na powrót niektórych musieliśmy czekać kilka lat. Poznamy jednak też zupełnie nowe postaci. W tym rankingu przedstawiamy jedne z najbardziej oczekiwanych animacji roku 2022.

„Pan Wilk i Spółka. Bad Guys” – od 27 maja

Ta animacja to ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa australijskiego pisarza Aarona Blabeya. Pan Wilk to przywódca grupy złoczyńców. Poza nim w ekipie znajduje się Pan Pirania, Pan Wąż, Pan Rekin oraz miss Tarantula. Pewnego dnia limit ich szczęścia się wyczerpuje i zostają złapani. Dostają jednak propozycję nie do odrzucenia. Albo idą do więzienia albo stają się dobrymi, uczciwymi obywateli. Oczywiście wybierają oficjalnie to drugie, ale praktycznie nadal chcą wieść dawne życie. To będzie jeden z najzabawniejszych filmów animowanych ostatnich lat…

„Minionki: Wejście Gru” – od 1 lipca

Minionki to jedne z najbardziej lubianych postaci kultury popularnej. Nawet, jeśli ktoś słabo zna filmy animowane to z pewnością kojarzy śmieszne żółte stworki służące najgorszemu Panu jakiemu da się służyć. Tym razem poznamy lepiej historię pewnego 12 – letniego chłopca, którego marzeniem było zostanie największym złoczyńcą jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi, czyli idealnym autorytetem dla Minionków.

„Kot w butach. Ostatnie życzenie” – od 23 września

W 2011 roku widzieliśmy film „Kot w butach” o przygodach jednej z najbardziej charakterystycznych postaci z serii filmów o Shreku. Kot doczekał się własnego filmu, który okazał się być wielkim sukcesem, zarobił ponad 550 mln dolarów. Musieliśmy czekać aż 11 lat na sequel produkcji. „Puss in Boots: The Last Wish” opowie o poszukiwaniach mitycznego „Ostatniego życzenia”, które ma przywrócić tytułowemu Kotu w butach dziewięć żyć (niestety wykorzystał już osiem).

„Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Niedawno „Spider – Man: Bez drogi do domu” z Tomem Hollandem w roli głównej odniósł wielki sukces komercyjny. W tym roku zobaczymy animację o człowieku pająku – „Spider – Man: Across the Spider – Verse”. Będzie to sequel produkcji „Spider – Man Uniwersum”, która zdobyła Oscara za najlepszą animację. Produkcja została przez niejednego widza i krytyka uznana za najlepszą produkcję opartą na komiksie w historii. Czy druga część powtórzy sukces pierwszej? Tym razem Peter Parker i jego sojusznicy będą musieli zmierzyć z najpotężniejszymi wrogami z jakimi mieli do czynienia.

„Lyle, Lyle, Crocodile” – od 2 grudnia

Ekranizacja popularnej serii książeczek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera. W latach 80. widzowie oglądali znakomity animowany musical na podstawie tej serii. W tym roku ponownie zobaczymy historię sympatycznego krokodyla na ekranie. Zostaje on przygarnięty przez rodzinę Primmów po znalezieniu w łazience co staje się początkiem niezwykłej historii. Lyle i jego nowi opiekunowie przeżyją wspólnie fascynujące przygody.

Czytaj też:

„Nie czas umierać” oraz kolekcja filmów z Jamesem Bondem na HBO Max!