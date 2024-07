Top 15 thrillerów i kryminałów w Empiku. Co czytają Polacy?

Literatura kryminalna i thrillery cieszą się ogromną popularnością wśród polskich czytelników. Książki pełne napięcia, zaskakujących zwrotów akcji i intrygujących zagadek przyciągają uwagę zarówno wielbicieli klasycznych kryminałów, jak i nowoczesnych thrillerów.

Empik regularnie publikuje listy bestsellerów, które odzwierciedlają aktualne gusta czytelników. Przedstawiamy zestawienie 15 najpopularniejszych obecnie thrillerów i kryminałów, które królują na półkach Empiku i podbijają serca Polaków. Sprawdź, które tytuły zdobyły największą popularność i dlaczego warto po nie sięgnąć.

TOP 15 Empiku w kategorii kryminał, thriller, sensacja

15. „Zbędni” – Wojciech Chmielarz

Pewnej nocy Jan pod wpływem alkoholu śmiertelnie potrąca dziewczynę. Na co dzień opiekuje się polem namiotowym i bezskutecznie walczy z nałogiem, a tamtego wieczoru po raz kolejny pijany wsiada do samochodu. Strach przed przyznaniem się do niezamierzonego morderstwa jest większy niż jego uczciwość. Zakopuje dziewczynę w lesie i dręczony wyrzutami sumienia przegląda prasę, rozpytuje i szuka. Kim była ta kobieta? I dlaczego nikt jej nie szuka?

14. „Biel. Kolory zła”, tom 3 – Małgorzata Oliwia Sobczak

Pewnego zimowego poranka z okna sopockiej kamienicy skacze studentka prawa. Ślady na jej ciele wskazują, że przed śmiercią młoda kobieta była krępowana i duszona. Na miejsce zdarzenia przybywa prokurator Leopold Bilski, który po sprawie w Kartuzach wrócił do Trójmiasta. Tropy wiodą do środowiska nocnych klubów, które kryją mroczne pragnienia i tajemnice głęboko osadzone w przeszłości.

13. „Schronisko, które przetrwało” – Sławomir Gortych

Karkonoskie schronisko Odrodzenie zostaje czasowo zamknięte z powodu remontu. Zarządzająca obiektem Justyna Skała, przyjaciółka Marty i Maksa, korzystając z wolnej chwili, daje się zaprosić tajemniczemu adoratorowi do teatru w rodzinnej Jeleniej Górze. Gdy mężczyzna nie pojawia się w umówionym miejscu, tknięta niejasnymi przeczuciami wraca nocą do schroniska. Okazuje się, że dozorca Odrodzenia zniknął, a w piwnicach budynku grasują włamywacze.

Wkrótce daje o sobie znać nazistowska przeszłość Odrodzenia i rodzą się kolejne pytania. Czy włamanie ma coś wspólnego z morderstwem, do którego doszło w budynku w czasie wojny? Co łączy schronisko z zamachem niemieckich partyzantów na polski pociąg? Czy odkrycia Maksymiliana mają jakiś związek z wydarzeniami, które niepokoją Justynę?

12. „Kolory zła. Czerwień” – Małgorzata Oliwia Sobczak

W połowie lat 90. w Sopocie dochodzi do tajemniczej zbrodni… Ginie dziewczyna, a jej ciało zostaje przez sprawcę nietypowo okaleczone. Osiemnaście lat później Trójmiastem wstrząsa informacja o bliźniaczo podobnej sprawie.

11. „Kolory zła. Żółć”, tom 4 – Małgorzata Oliwia Sobczak

Sopot. W wynajmowanym mieszkaniu odnalezione zostają zwłoki mężczyzny z podciętymi żyłami. Ślady kryminalistyczne wskazują, że nie było to samobójstwo, a nad wyraz okrutna zbrodnia, której ofiara – prowadzący szkołę uwodzenia Błażej Konarski – do końca zachowała świadomość. Prokurator Leopold Bilski wraz z policjantami Pająkiem i Kitą próbują dotrzeć do prawdy. W toku śledztwa wychodzą na jaw liczne sekrety o denacie oraz dręczonych przez niego kobietach – rzeźbiarce z darem synestezji oraz pewnej popularnej instatrenerce. Tropy śledcze się mnożą, prowadząc do gangu samochodowego, nielegalnych substancji, klubów nocnych i przemocowych związków. A także tajemniczych włosków odnalezionych na ciele denata…

10. „Noc kłamstw” – Izabela Janiszewska

Anna i Mikołaj wiodą wspaniałe życie. Ona pisze książki, on prowadzi kawiarnię. Mają piękny dom i cudowne dzieci. Niemal każdy chciałby się z nimi zamienić. Aż do dnia, w którym stają się podejrzanymi o zabójstwo. Gdy w październikową noc ginie opiekunka ich synów, na idealnej fasadzie rodziny Tochmanów pojawiają się rysy, a tajemnice skrywane przez lata zaczynają wyłaniać się z cienia.

Chcąc odróżnić prawdę od fałszu, prowadzący sprawę komisarz Leon Mruk, musi uważnie wsłuchać się nie w to, co Tochmanowie mówią, lecz w to, co pomijają milczeniem.

9. „Schronisko, które przestało istnieć” – Sławomir Gortych

Właściciel nieczynnego schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami ginie w nieszczęśliwym wypadku. Niedługo po tej tragedii na miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna dowiaduje się, że przed śmiercią wuj z niejasnych przyczyn interesował się losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty, Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć wuja nie była nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Nieświadomy czyhającego zagrożenia podejmuje własne śledztwo.

8. „Schronisko, które spowijał mrok” – Sławomir Gortych

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia kryminalna rozgrywająca się w owianej tajemnicami Strzesze Akademickiej.

W marcu 2007 r. do schroniska w Karkonoszach przybywa pisarz Tomasz Wilczur. Pragnie stworzyć opowieść inspirowaną losami Andrzeja Czerwińskiego, który zginął pod lawiną w Sylwestra 1991 r. Im bardziej zagłębia się w tę sprawę, tym więcej sekretów poznaje. Pisarz dowiaduje się, że Czerwiński przed śmiercią szukał informacji na temat swojej rodziny. Szczególnie ojca Stefana, dawnego zarządcy Strzechy Akademickiej, gdyż mężczyzna przed laty zaginął w dziwnych okolicznościach.

Wilczur odkrywa również, że te sprawy mogą mieć coś wspólnego z wydarzeniami z Cieplic z września 1947 r. Przez młodzieńczą głupotę Franek Kostowski ściągnął na siebie oskarżenie o zamach na radzieckiego dygnitarza i był zmuszony do ucieczki.

7. „Czerń. Kolory zła”, tom 2 – Małgorzata Oliwia Sobczak

„Czerń” jest drugim tomem cyklu kryminałów, pisanego przez Małgorzatę Oliwię Sobczak. Tym razem wszystko skupia się na Kartuzach. To tam zostaje odesłany prokurator Leopold Bilski, z czym nie bardzo zresztą potrafi sobie poradzić. Tymczasem Ani udaje się zdać egzaminy ze świetnymi wynikami i tym samym rozpocząć samodzielną pracę prokuratora. Już wkrótce otrzymuje swoją pierwszą sprawę: dotyczy ona zniknięcia nastoletniej dziewczynki. Jak się szybko okazuje, trop prowadzi do Kartuz. Bez wieści przepada też kolejne dziecko. Kim może się okazać bestia z miasteczka?

Do Kartuz wraca Julia Sarman, pisarka. Wspólnie z synem zajmują dom nad brzegiem jeziora. Niespodziewanie jednak kobietę dopada niewygodna przeszłość. Czy uda jej się przezwyciężyć mroki dawnych dni? I co z tym wszystkim ma wspólnego śledztwo prowadzone w miasteczku?

6. „Berdo. Komisarz Forst”, tom 9 – Remigiusz Mróz

Po przykrych wydarzeniach z poprzedniej części Wiktor Forst postanowił zaszyć się w głuszy, by pozbierać myśli i odzyskać spokój. Wolny czas zabierały mu naprawy lichej chatki, w której zamieszkał oraz górskie wędrówki i nawiedzanie lokalnych barów.

Jednak powołanie dopadło go również tutaj. Pewnej nocy komisarz ratuje z opresji pewną dziewczynę. Jako że jej niedoszłym gwałcicielem jest synem miejscowego gangstera, nie będzie mu dane spać spokojnie. Jakby tego było mało, w tej okolicy zostają ujawnione kolejne zmasakrowane i przyozdobione tajemniczym symbolem zwłoki. Policja nie potrafi znaleźć żadnego punktu zaczepienia, a komenda główna nie kwapi się do pomocy. Czy komisarz Forst znajdzie w sobie siłę, by rozwikłać zagadkę? Czy uda mu się zapobiec kolejnym morderstwom?

5. „Anubis” – Przemysław Piotrowski

Każdy odpowie za swoje grzechy. Gdyby nie meldunek z Interpolu, to akta tej sprawy nadal kurzyłyby się w policyjnym Archiwum X. Dwie ofiary – jedną sprzed pięciu lat z Zielonej Góry i drugą sprzed miesiąca z Hurghady – łączy bardzo niepokojący fakt: obydwa trupy zostały zmumifikowane.

4. „Efekt morza” – Katarzyna Bonda

Tajemnicze zniknięcie dziewiętnastolatki wstrząsnęło całym krajem. Mimo intensywnych działań prowadzonych przez policję, detektywów, jasnowidzów i rodzinę – dziewczyny nie udało się odnaleźć. Kilkanaście lat później w tym samym nadmorskim miasteczku znaleziono zwłoki. Sprawa wygląda na beznadziejną – denat ma zmasakrowaną twarz i nie wiadomo, czy to samobójstwo, wypadek, czy może inscenizacja. Wśród lokalnej społeczności nie milkną głosy, że mężczyzna mógł wiedzieć, co się stało z zaginioną Martą Berg.

3. „Miraż. Vincent Walder”, tom 3. – Lackberg Camilla, Fexeus Henrik

Grudniowy Sztokholm. Ktoś grozi szwedzkiemu ministrowi sprawiedliwości. W tym samym czasie autor murali przypadkowo natrafia w sztokholmskim metrze na stertę kości. Okazuje się, że jest to szkielet poszukiwanego od kilku miesięcy znanego finansisty. Sprawa trafia do zespołu Miny Dabiry. Nikt z ekipy nie zdążył się jeszcze podnieść po traumatycznych wydarzeniach z poprzedniego lata, gdy zginął jeden z ich kolegów. Do pomocy w dochodzeniu zostaje wezwany mentalista Vincent Walder. Vincent wciąż zmaga się z rozmaitymi problemami – zawodowymi i rodzinnymi – jednocześnie nie potrafi przestać myśleć o Minie, to wszystko nie ułatwia wykonania powierzonego mu zadania.

Tymczasem, w metrze zostaje znaleziony kolejny ludzki szkielet, co wystawia na próbę skuteczność całego zespołu. Co tak naprawdę dzieje się w tunelach pod szwedzką stolicą? I kto ściga ministra sprawiedliwości?

2. „Dom do wynajęcia” – Marcel Moss

„Mamy trzy dni na podjęcie decyzji. Inaczej rezerwacja przepadnie” – słyszy Amanda od Vincenta, gdy ten pokazuje jej ofertę wynajmu nowoczesnego domu u podnóży gór. Początkowo kobieta nie jest przekonana do wyprowadzki z dużego miasta. Partner przekonuje ją jednak, że zmiana otoczenia pomoże im umocnić ich związek.

Wkrótce zakochani wprowadzają się do ogromnej, otoczonej lasem posiadłości. Przez pierwsze tygodnie Amanda oswaja się z nową rzeczywistością i zaprzyjaźnia z mieszkającą w domu obok parą. Gdy zaczyna wierzyć, że wszystko zmierza ku dobremu, dzieje się coś, co zapoczątkowuje bieg nieprzewidzianych zdarzeń.

1. „Kadry niedogaszonych wspomnień” – Remigiusz Mróz

Pół roku po tym, jak Grayson Joyce znikł z jej życia, Aspen wciąż nie potrafi o nim zapomnieć. Odnaleziony przez nią polaroid jest namacalnym dowodem na to, że łączyła ich wspólna przeszłość – przeszłość, którą Grayson przed nią ukrywał.

Dlaczego to zrobił? Co takiego sprawiło, że nigdy nie wyjawił prawdy? I jak blisko siebie byli? Aspen Wakefield nie zamierza dłużej żyć bez odpowiedzi. Korzystając z zimowej przerwy międzysemestralnej na Trinity College, wraca do Prescott w Arizonie, odszukuje miejsce, gdzie zrobiono zdjęcie, a potem zaczyna podążać tropami, które wiodą do jedynej osoby, która może udzielić jej odpowiedzi – swojej najlepszej przyjaciółki z poprzedniego życia. Problem w tym, że dziewczyna zaginęła w tajemniczych okolicznościach ponad rok temu. A Grayson Joyce najwyraźniej miał z tym coś wspólnego.

