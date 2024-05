Agata Komorowska dla „Wprost”: Każdy kryzys to początek nowej szansy

– W pierwszej kolejności siłę pozwoliły mi wypracować moje dzieci, które dały mi ogromną ilość najcudowniejszych kryzysów do pokonania i pozwoliły utrzymać równowagę w świecie, w którym aż roi się od kryzysów – powiedziała Agata Komorowska podczas gali ShEO Awards 2024.

Coach i autorka poradników podkreśliła, że każdy powinien wypracować własną formułę radzenia sobie z kryzysami. – W moim przypadku to jest spokój, dystans, harmonia i równowaga. Jestem wzruszona, że otrzymałam nagrodę w kategorii „Balans w świecie kryzysów”, ponieważ zawsze uważałam, że właśnie taki dystans i równowaga to tematy mało medialne – dodała.

Agata Komorowska o radzeniu sobie z kryzysami

Agata Komorowska przyznała, że „parę lat temu musiała podjąć decyzję, czy chce być wierna sobie i swoim wartościom, czy też iść w rejony, które są jej bardziej obce”. – Kryzysy mają to do siebie, że generują skrajności. Są ludzie, którzy lubią walkę, a są też tacy, którzy znajdują się w roli ofiary i ciężko im z tego wyjść, staje się to ich marką. Te dwie skrajności stają się popularne, ale ja postanowiłam pozostać przy sobie, przy tej mojej harmonii i równowadze oraz poszukiwaniu szacunku nie tylko do siebie, ale i każdego człowieka, który wkracza w moje życie. To okazało się dobrą strategią – podkreśliła.

Autorka poradników została zapytana, w jaki sposób można przekuć kryzysy w coś pozytywnego. Według Agaty Komorowskiej należy przede wszystkim docenić doświadczenia, które zdobywamy dzięki trudnym sytuacjom. – Wiem, że jest to ciężkie, gdy jesteśmy w kryzysie. W moim przypadku to wygląda tak, że zawsze staram się znaleźć coś, co może być pozytywne, nawet w najtrudniejszej sytuacji – wyjaśniła.

Agata Komorowska: Należy z czułością podejść do siebie

W rozmowie z „Wprost” coach podkreśliła, że „każdy kryzys to początek szansy”. – To od nas zależy, czemu poświęcimy więcej uwagi. Należy z czułością podejść do siebie i swoich emocji. Nie chodzi o to, żeby wypierać emocje i negować to, że jesteśmy w kryzysie. Siła leży niejednokrotnie w słabości, w tym, żeby się utulić, dać sobie czas na odpoczynek i znaleźć tą równowagę. Wówczas łatwiej jest wyjść na prostą i z perspektywy dostrzec, czego w wyniku dramatycznych zdarzeń doświadczyliśmy, co możemy z tego wynieść dobrego – podsumowała.

Czytaj też:

Margaret laureatką ShEO Awards! „Mamy mocny wave lasek, które się wspierają”Czytaj też:

Aleksandra Kwaśniewska szczerze o macierzyństwie. „Przypisuje mi się słowa, których nie mówię”