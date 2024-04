Aż 5(!) nowych seriali i program podobny do „The Traitors. Zdrajcy”. Premiery na Netflix w tym tygodniu

Przyzwyczailiśmy się do tego, że Netflix co tydzień wrzuca nowości, jednak bardzo rzadko zdarza się tak, że jest to kilka zupełnie świeżych tytułów. W tym tygodniu platforma zaskakuje obiecującymi serialami i miniserialami. Wśród listy premier coś dla siebie powinni znaleźć milośnicy produkcji gatunków: polityczne, kryminalne, satyryczne, dramatyczne, sensacyjne czy true crime.

Wśród nowości jest tytuł oparty na głośnej sprawie kryminalnej z Hiszpanii, a także rozrywkowy program typu reality, który może nieco formułą przypominać głośne ostatnio „The Traitors. Zdrajcy”. Wszyscy, którzy lubią dbać o sylwetkę i interesują ich tematy wellness, obejrzeć będą mogli nowy dokument poświęcony tej tematyce. Platforma nie zapomniała też o najmłodszych widach – będą mogli obejrzeć kolejną część przygód jednego ze swoich ulubionych ekranowych przyjaciół.

Nowości na Netflix w tygodniu 22- 28 kwietnia

„Uliczka CoComelon” – serial dla dzieci

Produkcja opowiada o tym, jak słodki maluszek JJ i jego najlepsi przyjaciele Cody, Cece, Nina, Bella i Nico odkrywają świat i przeżywają ważne momenty wczesnego dzieciństwa. JJ po raz pierwszy zwraca się bezpośrednio do najmłodszych widzów, zapraszając ich do wspólnego przeżywania emocji związanych z pierwszą lekcją pływania, wizytą u fryzjera i innymi niezapomnianymi wydarzeniami z dziecięcego świata.

Premiera 22 kwietnia.

„Wyjęci spod prawa: Złoto Południa” – serial

Południe Włoch, dwa lata po zjednoczeniu kraju. Kobieta zmuszona do ucieczki ze swojej wsi dołącza do grupy rozbójników. Wkrótce staje się jedną z ich najbardziej bezwzględnych i sprytnych dowódczyń. Jednak okazuje się, że nie tylko ona wybrała takie życie. Wkrótce nawiązuje kontakt z innymi podobnymi do niej kobietami.

Aby odzyskać złoto Południa i przywrócić chłopom nadzieję, różne grupy rozbójnicze będą musiały, chcąc nie chcąc, zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi. Rozbójnicy przeciw państwu, ale także rozbójnicy przeciw rozbójnikom, w walce, w której jedna osoba musi chcieć poświęcić nawet swoje człowieczeństwo, by pokonać ciemiężycieli.

Premiera 23 kwietnia.

„Walka o raj. Komu można zaufać?” – program

W tym nowym epickim programie, którego koncepcja opiera się na zaufaniu, grupa nieznajomych próbuje wydostać się z piekielnego obozu w dżungli i dostać się do luksusowego raju. Aby zrealizować ten cel, muszą nawiązać relacje i zdobyć wzajemne zaufanie. Czy — w obliczu trudnych decyzji i 100 tysięcy do stracenia — ci nieznajomi zostaną przyjaciółmi, czy wrogami? Program prowadzi Bonnie Strange.

Premiera odc. 1-4 – 23 kwietnia; odc. 5-8 zadebiutują 30 kwietnia

„W twoich rękach” – miniserial

Jest zima. Na opustoszałym placu zabaw wirują płatki śniegu. Obok huśtawki leży konający 14-letni chłopiec z dziurą w głowie, a za nim, trzymając w drżących rękach gorący od wystrzału pistolet, stoi jego najlepszy przyjaciel.

Kto odpowiada za przerażające zbrodnie dzieci? Jak reaguje nasza psychika, gdy zaczynamy postrzegać je jako potwory? Ta przygnębiająca historia opowiada o dzieciach, dla których jest już za późno, czy to przez zaniedbanie, biedę czy też wykluczenie społeczne. W szczególnie narażonych społecznościach zdominowanych przez nakręcającą się spiralę przemocy cierpią zarówno samotne matki, jak i lokalni przedsiębiorcy, a nawet stróże prawa.

Premiera 24 kwietnia.

„Martwi detektywi” – serial

Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) i jej przyjaciółką Niko (Yuyu Kitamura) pracują nad rozwiązaniem najtrudniejszych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.

Premiera 25 kwietnia.

„City Hunter” – serial

Wyczekiwana premiera aktorskiej, japońskiej wersji legendarnej mangi „City Hunter”, która urzekła Japonię i sprzedała się w ponad 50 milionach egzemplarzy. To historia Ryo Saeby (Ryohei Suzuki), najlepszego specjalisty od brudnej roboty w mrocznych zakamarkach dzielnicy Shinjuku we współczesnym Tokio. Wyluzowany i zabawny Ryo staje do gry o wysoką stawkę w kryminalnym podziemiu.

Premiera 25 kwietnia.

„Sprawa Asunty”– miniserial

Nowy miniserial fabularny opowiadający historię zabójstwa Asunty Basterry — jednego z najbardziej szokujących wydarzeń w Hiszpanii w 2013 roku.

Dwudziestego pierwszego września 2013 r. Rosario Porto i Alfonso Basterra zgłaszają zaginięcie córki. Kilka godzin później zwłoki Asunty zostają znalezione przy drodze w okolicy Santiago de Compostela. Śledczy wkrótce odkrywają ślady mogące wskazywać, że to Rosario i Alfonso stoją za jej śmiercią. Informacja o tym wstrząsa nie tylko ich rodzinnym miastem, ale i całym krajem. Co mogło skłonić rodziców do odebrania życia własnej córce? Jaka prawda kryję się za fasadą idealnej rodziny?

Premiera 26 kwietnia.

„Sekrety jedzenia: Naukowo o odżywianiu” – film dokumentalny

Zajrzyj do układu pokarmowego w tym lekkim, pouczającym dokumencie wyjaśniającym znaczenie zdrowych jelit dla naszego samopoczucia.

Premiera 26 kwietnia.

Czytaj też:

Ten serial wstrząsnął Polakami w ostatnich dniach. Co jeszcze oglądaliśmy na Netflix? Publikujemy zestawieniaCzytaj też:

Korzystałeś już z „tajnych” kodów na Netflix? Mało kto wie o tej opcji