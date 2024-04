Ten serial wstrząsnął Polakami w ostatnich dniach. Co jeszcze oglądaliśmy na Netflix? Publikujemy zestawienia

Wielu użytkowników platform streamingowych statystyki dotyczące najpopularniejszych seriali i filmów traktuje jako wskazówkę, co warto oglądać. Mamy dla was takie zestawienie z ostatniego tygodnia, dzięki któremu dowiecie się, jakie produkcje wybierali Polacy.

Na trzech pierwszych miejscach, wśród serialowych hitów tego tygodnia, znalazły się tytuły, które debiutowały 10 i 11 kwietnia, co wskazuje, że wiele ludzi postanowiło obejrzeć je do końca. Szczególną uwagę powinniście zwrócić na tytuł, który zajmuje miejsce drugie. Choć wciąż nie jest najpopularniejszym serialem, w sieci można przeczytać o nim komentarze od widzów typu: „Wstrząsający i doskonały”; „Nie mogę się po nim pozbierać”; „Jestem niesamowicie poruszony i zaskoczony”. Tytuł ma ocenę 7,8/10 na polskim Filmwebie.

Jeżeli chodzi o filmy, w zestawieniu TOP 10 ostatniego tygodnia na Netflix, znalazły się aż dwie polskie produkcje – w jednej Julia Wieniawa gra anioła, w drugiej Dawid Ogrodnik wciela się w polonistę. Numerem jeden na liście jest natomiast ekranizacja bestsellerowej książki, którą kilka lat temu czytali dosłownie wszyscy. W pojawiły się też kryminalny dokument o wstrząsającej sprawie z Kanady oraz dwa animowane filmy, które będą idealne dla najmłodszych widzów.

Sprawdźcie, co według widzów w Polsce zasługuje na uwagę wśród nowości na Netflix.

To oglądają Polacy na Netflix

TOP 10 seriali

10. „The Good Doctor”

Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.

9. „Problem trzech ciał”

Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

8. „1992 Wielka Gra”

Wielki finał rywalizacji piłkarzy podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku to bez wątpienia jeden z legendarnych meczów w historii polskiego futbolu. Choć Biało-Czerwoni przegrali wtedy z Hiszpanami 2:3, wracali do kraju w chwale bohaterów, a wywalczony tytuł wicemistrzów olimpijskich do dziś pozostaje ostatnim, wielkim sukcesem polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

7. „Szkoła złamanych serc”

Bohaterowie wracają na kolejny rok szkolny w „najniżej plasowanej szkole w regionie”. Jednak nowe ciacha, wuefista i tajemniczy świr burzą wszelkie nadzieje na spokojny semestr. W dodatku wszyscy kandydaci na przewodniczącego liceum Hartley stosują brudne taktyki. Drugi semestr zapowiada się jeszcze bardziej chaotycznie niż poprzedni.

6. „Nasz pełny życia świat”

Ten serial dokumentalny, którego narratorką w oryginalnej wersji jest laureatka Oscara Cate Blanchett, pokazuje wyjątkowe, małe i wielkie, stworzenia i ekosystemy z całego świata, które razem tworzą i ożywiają „Nasz pełny życia świat”.

5. „Kanciarze”

Rywalizujące ze sobą gangi ścigają się po całej Europie w pogoni za bezcenną monetą. Emerytowany włamywacz łączy siły z drobnym gangsterem, aby dokonać ostatniego skoku.

4. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3. „Noc u progu lata”

Carina ściąga rodzinę na tradycyjne święto przesilenia letniego, ale wesoły nastrój zmienia się o 180 stopni, gdy na światło dzienne wychodzą długo skrywane sekrety.

2. „Reniferek”

Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.

1. „Antracyt”

W 1994 roku zbiorowe samobójstwo członków sekty z małej alpejskiej wioski trafia na pierwsze strony gazet. Trzydzieści lat później ginie kobieta, która odprawiała rytuały tej dziwnej społeczności, co zaburza delikatną równowagę z trudem odzyskaną przez mieszkańców.

TOP 10 filmów

10. „Kradzież”

W książce „Stolen” nagradzana pisarka Ann-Helén Laestadius odmalowuje portret młodej kobiety, która pragnie bronić swojego rdzennego dziedzictwa w świecie, w którym panoszy się ksenofobia, zmiana klimatu zagraża hodowli reniferów, a młodzi ludzie w obliczu powszechnie panującej atmosfery rozpaczy wybierają samobójstwo.

9. „Co zrobiła Jennifer”

Ta brutalna zbrodnia wstrząsnęła spokojnym kanadyjskim miasteczkiem. Nieznani sprawcy włamali się do domu wietnamskich imigrantów i sterroryzowali rodzinę, pozostawiając przy życiu jedynie straumatyzowaną córkę. Sąsiedzi i znajomi nie mogli uwierzyć, że tak gościnni, hojni i ciężko pracujący ludzie mogli paść ofiarą przestępców.

8. „Wyjdź za mnie”

Para supergwiazd Kat i Bastian mają się pobrać na oczach milionów widzów. Jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona, postanawia więc poślubić mężczyznę z widowni.

7. „Rzeźbiarz łez”

Właśnie ziściło się największe marzenie Niki — państwo Milliganowie właśnie rozpoczęli proces adopcji i chcą dać jej rodzinę, o jakiej zawsze marzyła. Jednak w nowym domu Nica nie jest sama. Oprócz niej do nowego domu trafia niespokojny i tajemniczy Rigel, wzięty z tego samego sierocińca — ostatnia osoba, którą Nica chciałaby mieć jako przybranego brata.

6. „Mumie”

Trzy egipskie mumie przypadkowo wkraczają do współczesnego świata.

5. „Dzięciołek Woody jedzie na obóz”

Po wyrzuceniu z lasu Dzięciołek Woody sądzi, że jego nowym domem będzie obóz Juhu, jednak inspekcja grozi zamknięciem obozu.

4. „Między nami ściana”

Valentina jest młodą pianistką, która zaczyna nowy rozdział w życiu. Jej sąsiad David to wynalazca, który nie znosi hałasu. Dzieląca ich cienka ściana będzie ich swatką.

3. „Piep*zyć Mickiewicza”

Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole.

2. „Nie cudzołóż i nie kradnij”

Patryk miłosną pustkę po wyjeździe żony wypełnia towarzystwem nierządnicy w stroju anioła – Sandry, przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim, pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów. Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat – ksiądz Mariusz -sprawy skomplikują się jeszcze bardziej.

1. „Gdzie śpiewają raki”

Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości to bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości.

