Kwiecień w Disney+. Nowe filmy, seriale i dokumenty

Kwiecień zwiastuje nadejście wiosny, a dla subskrybentów Disney+ oznacza kolejną porcję premierowych produkcji z różnych gatunków.

Ryan Murphy i jego antologia powracają z kolejną, naszpikowaną gwiazdami odsłoną. „Konflikt: Capote kontra socjeta” przedstawia kulisy burzliwej relacji Trumana Capote i kobiet ze szczytów nowojorskich elit towarzyskich.

Fani programów reality z radością powitają pojawienie się programu „ Willa Vanderpump" , w którym Lisa Vanderpump i jej zespół zmierzają na południe Francji – mnóstwo dramatów, plotek i romansów gwarantowane.

Miłośnicy dokumentów o gwiazdach ucieszą się na czteroczęściowy serial „Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi" , który zaprasza do odkrywania przeszłości kultowego zespołu rockowego i pokazuje jego niepewną przyszłość.

Kwiecień to również miesiąc obchodów Dnia Ziemi, a Disney+ oferuje cały szereg historii, które eksplorują różne elementy świata przyrody. Premierowy film Disneynature „Tygrys" przygląda się życiu największego żyjącego gatunku kota, podczas gdy „Sekretne życie ośmiornic" pokazuje świat jednych z najciekawszych zwierząt na naszej planecie.

Wszystkie nowości na Disney+ w kwietniu 2024

„Konflikt: Capote kontra Socjeta” – 17 kwietnia

Drugi sezon antologii Ryana Murphy'ego dla FX „Konflikt: Capote kontra socjeta” to ośmioodcinkowy serial oparty na bestsellerowej książce Laurence'a Leamera „Kobiety Capotego. Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour”. Uznany pisarz Truman Capote obracał się w towarzystwie kobiet ze szczytów elity towarzyskiej – bogatych, wytwornych dam, które błyszczały w odchodzącej w przeszłość epoce nowojorskiej śmietanki towarzyskiej – i które nazywał „łabędziami”. Do tej grupy pięknych i dystyngowanych kobiet należały wielka dama Barbara „Babe” Paley, Slim Keith, C.Z. Guest i Lee Radziwill. Oczarowany i urzeczony nimi, Capote wkradał się w ich życie, zyskiwał ich przyjaźń i stawał się powiernikiem ich sekretów, by na koniec zdradzić je, pisząc słabo zawoalowane historie z ich życia, w których ujawniał ich najskrytsze sekrety.

„Życzenie” – 3 kwietnia

W tej animowanej komedii muzycznej bystra idealistka Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie Gwiazdka – kula nieskończonej energii. Wkrótce Asha i Gwiazdka muszą stawić czoła najgroźniejszemu wrogowi i udowodnić, że dzięki jednemu dzielnemu człowiekowi mogą wydarzyć się cudowne rzeczy.

„Willa Vanderpump” – 1 kwietnia

Dekadencja zderza się z rozwiązłością w serialu „Willa Vanderpump”, fabularyzowanym dokumencie opowiadającym o dobranych starannie przez Lisę Vanderpump pracownikach, którzy pracują, żyją i bawią się w ekskluzywnej posiadłości we Francji, Pałacu Rosabelle.

„Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi” – 26 kwietnia

Czteroczęściowy serial, będący kroniką epickiej przeszłości i niepewnej przyszłości kultowego zespołu Bon Jovi. To 40-letnia odyseja idoli rock'n'rolla, która staje pod znakiem zapytania, gdy problemy z głosem Jona grożą zawieszeniem lub końcem działalności zespołu.

„The Greatest Hits” – 12 kwietnia

Sztuka naśladuje życie, o czym Harriet przekonuje się, gdy odkrywa, że niektóre piosenki przenoszą ją w czasie... i to dosłownie. Kiedy dzięki muzyce na nowo przeżywa romantyczne wspomnienia o byłym chłopaku, jej podróż w czasie zbiega się z rozkwitającym uczuciem w teraźniejszości. Przemierzając hipnotyczne połączenie muzyki i wspomnień, kobieta zastanawia się, czy gdyby mogła, powinna zmienić przeszłość.

„Iwájú” – 10 kwietnia

Po raz pierwszy w historii Walt Disney Animation Studios podjęło współpracę z afrykańskim producentem komiksów i animacji, Kugali. Jej owocem jest ten niesamowity serial osadzony w futurystycznym Lagos, w Nigerii. Bohaterką tej historii jest Tola, młoda dziewczyna z wyspy dla bogaczy i jej przyjaciel, Kole, uzdolniony technicznie samouk. Wspólnie będą poznawać uroki i tajemnice swoich światów. Twórcy z Kugali, Olufikayo Ziki Adeola, Hamid Ibrahim i Toluwalakin Olowofoyeku zabierają widzów na jedyną w swoim rodzaju wyprawę do krainy „Iwájú”, inspirowaną duchem Lagos, pełną genialnych ujęć, efektów i technologicznych niespodzianek.

Tego samego dnia na platformie pojawi się filmowany na trzech kontynentach dokument „Iwájú: A Day Ahead”, przedstawiający historię założycieli panafrykańskiej firmy komiksowej Kugali, którzy spełnili marzenie, tworząc oryginalny serial animowany we współpracy z Walt Disney Animation Studios. Film został stworzony przez ABC News Studios i Walt Disney Animation Studios.

„Sekretne życie ośmiornic” – 22 kwietnia

W każdym oceanie już w niewielkiej odległości od brzegu mieszka zwierzę, które ma cechy przypisywane ludziom: inteligentne, społeczne, dociekliwe, delikatne i zaciekłe. Zwierzęta te budują miasta, używają narzędzi i współpracują z innymi gatunkami podczas polowań. Mają osobowości – niektóre są odważne, inne nieśmiałe. Potrafią w mgnieniu oka zmieniać kolor, fakturę skóry, a także kształt ciała. Widzą też więcej niż my. Wyniki ostatnich badań wiele mówią na temat świadomości ośmiornic, złożonych procesów decyzyjnych i indywidualnych charakterów. W tropikalnych rafach i w lodowatych wodach, przy brzegu i w głębinach – tam i wszędzie pomiędzy mieszkają ośmiornice.

„Bluey” – 14 kwietnia

W kwietniu przed fanami „Bluey” nowe odcinki przygód rodziny Łączków, w tym najdłuższy w jego dotychczasowej historii. Pierwszy nowy odcinek, „Koszo-duszek”, będzie miał swoją premierę w niedzielę 7 kwietnia, poprzedzając debiut 28-minutowego odcinka specjalnego „Tablica”, którego premiera odbędzie się tydzień później.

