Fryderyki 2024. Vito Bambino z rekordową liczbą nominacji!

Fryderyki przyznawane są od 1994 roku, co oznacza, że w tym roku nagrody obchodzą swoje trzydziestolecie. Plebiscyt obejmuje bardzo szerokie spektrum gatunków muzycznych, w tym muzykę poważną i jazz. Zwycięzców wyłania Akademia Fonograficzna, która zrzesza ponad 1500 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej.

„Jubileusz Fryderyków to dla nas nie tylko powód do dumy, ale również czas podsumowań. Przez te lata wręczyliśmy 875 statuetek, nagrodziliśmy 300 zespołów i artystów solowych w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu oraz 222 albumy w kategoriach muzyki poważnej. Mieliśmy również ogromną przyjemność uhonorować 62 laureatów Złotych Fryderyków” – przekazał Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Fryderyki 2024. Najwięcej nominacji dla Vito Bambino

W 2024 roku o najważniejszą muzyczną statuetkę w dwudziestu siedmiu kategoriach walczy ponad 100 polskich artystów. Rekordową liczbę ośmiu nominacji otrzymał Vito Bambino. Akademia wyróżniła go w kategorii: Artysta Roku, Autor Roku, Producent Roku oraz Kompozytor Roku (w teamie z Omarem Ziembińskim, Franciszkiem Kempą oraz Moo Latte). Vito będzie walczył o statutkę także w kategoriach Album Roku Indie Pop za płytę „Poczekalnia” oraz Utwór Roku, gdzie nominowany jest indywidualnie z singlem „Etna”, a także razem z Igo i Mrozem w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2023 z przebojem „Supermoce”. To trio ma także szanse na wyróżnienie jako Zespół/Projekt artystyczny roku.

Z kolei Daria Zawiałow, sanah, Hania Rani, Lech Janerka i Mrozu otrzymali po 5 nominacji. Trzy nominacje do najważniejszej nagrody muzycznej mają w tym roku Kasia Lins i L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra oraz kolektyw Łona x Konieczny X Krupa. Wśród tegorocznych debiutantów Akademia wyróżniła nominacją do Fryderyka Darię ze Śląska, Kathię, Mateckiego, Franka Leena i Ignacego.

Fryderyki 2024. Wszyscy nominowani

Fonograficzny debiut roku



Daria ze Śląska

Frank Leen

Ignacy Błażejowski (Ignacy)

Kathia

Matecki



Album Roku Rock



Dr Misio — „Chory na Polskę”

Kim Nowak — „My”

MYSLOVITZ — „Wszystkie narkotyki świata”

Riverside — „ID.Entity”

WaluśKraksaKryzys — „+piekło+niebo+”



Album Roku Metal



Carnal — „Horyzot zdarzeń”

Dragon — „Unde Malum”

Flapjack — „Sugar Free”

Łysa Góra — „W ogniu świat”

Ugory — „Wicher”



Album Roku Alternatywa



Bokka — „Bokka Hists 10”

Hania Rani — „Ghosts”

Jan Emil Młynarski — „Narkotyki”

Lech Janerka — „Gipsowy odlew falsyfikatu”

Spięty — „Hartcore”



Album Roku Elektronika



Kiwi — „Paranoje”

Krzesimir Dębski & Tadeusz Sudnik — „Borello”

Mariusz Duda — „afr AI d”

Waldemar GUDONIS Komendarek, Krzysztof Maria Komendarek-Tymendorf — „AtomoGenus”

Zima Stulecia — „Minus 360 stopni Celsjusza”



Album Roku Soul/R&B/Reggae



Marika — „Cykl”

Paulina Przybysz — „Wracając”

Rosalie — „Motherlode”



Album Roku Hip-Hop



Łona x Konieczny x Krupa — „Taxi”

Pro8l3m — „Proxl3m”

Taco Hemingway — „1-800— Oświecenie”

Włodi — „Hhultras”

Zdechły Osa — „Bresalu Hardcore”



Album Roku Indie Pop



Daria ze Śląska — „Tu była”

Kasia Lins — „Omen”

Natalia Przybysz — „Tam”

Nosowska — „Degrengolada”

Vito Bambino — „Pracownia”



Album Roku Pop



Daria Zawiałow — „Dziewczyna Pop”

Dawid Tyszkowski — „Mój kot zaginął i już raczej nie wróci”

Ignacy — „Central Park”

Kwiat Jabłoni — „Pokaz slajdów”

Mery Spolsky — „Erotik Era”



Zespół/Projekt Artystyczny Roku



Kacperczyk

Kwiat Jabłoni

Lordofon

Łona x Konieczny x Krupa

Męskie Granie Orkiestra 2023



Artysta Roku



Krzysztof Zalewski

Lech Janerka

Mrozu

Taco Hemingway

Vito Bambino



Artystka Roku



Daria Zawiałow

Hania Rani

Kasia Lins

Kasia Sochacka

Mery Spolsky

sanah



Utwór Roku



Daria Zawiałow — „Fifi Hollywood”

Lecha Janerka — „Dupa jak sofa”

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra ft. Kayah, Dagadana, Laboratorium, Pieśni, Tęgie Chłopy — „Jesień-Tańcuj”

Męskie Granie Orkiestra 2023 — „Supermoce”

Vito Bambino — „Etna”



Album Roku Muzyka Korzeni



EABS meets JAUBI — „In Search of a Better Tomorrow”

Hańba! — „Kryzys”

Laboratorium Pieśni — „Hé oyáte”

Same Suki — „Dziadoskie piosenki o miłości”

Żywiołak — „Dekonstrukcja historyczna I”



Album Roku Blues



Boogie Boys — „Full Speed No Brakes”

PORTER/KARCZEWSKA — „On The Wrong Planet”

Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa — „Koncert Rozmarino”



Album Roku Muzyka Filmowa, Teatralna, Ilustracyjna



Andrzej Smolik — „IMAGO (Original soundtrack)”

Hania Rani — „On Giacometti”

Kleks — „Akademia Pana Kleksa”

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra — „Chłopi”

Zamilska — „Mother's Day”



Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka



Fismoll — „Pomiędzy”

Katarzyna Groniec — „Konstelacje”

MIUOSH — „Początek”

Sorry Boys — „Moje serce w Warszawie”

Tomek Ziętek — „Some Old Songs”



Album Roku Muzyka Dziecięca



Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości — „Inwazja Nerdów vol. 1”

Natalia Lesz — „Piosenki domowe”

Śpiewające Brzydzące — „Lisek i przyjaciele”



Najlepsze Nagranie Koncertowe



Kaśka Sochacka — „Live!”

Mikromusic — „Mikromusic z Górnej Półki”

Mrozu — „MTV Unplugged”

sanah — „Bankiet u sannah”

Skalpel — „Big Band Live”



Najlepsze Nowe Wykonanie



Brodka, Rosalie. — „Jezioro szczęścia”

Karaś/Rokucki — „Zaopiekuj się mną”

Mrozu — „Nie stało się nic (MTV Unplugged)”

sanah — „Pocałunki (M. Pawlikowska-Jasnorzewska)”

Zalewski śpiewa Niemena — „Płonąca stodoła”



Teledysk Roku

Krzysztof Kiziewicz za teledysk: „Bym poszedł” – Łona x Konieczny x Krupa



Krzysztof Grajper za teledysk: „Supermoce” – Męskie Granie Orkiestra 2023



Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec za teledysk: „Po trupach do Ciebie” - Kasia Lins



Nikodem Marek za teledysk: „FIFI HOLLYWOOD” - Daria Zawiałow



Tadeusz Śliwa za teledysk: „mori” – Dawid Podsiadło



Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski Roku



Daria Zawiałow, Bartosz Dziedzic

Lech Janerka

Łona, Konieczny, Krupa

sanah, Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Vito Bambino, Omar Ziembiński, Franciszek Kempa, Moo Latte



Autor/Autorka/Team Autorski Roku



Daria Zawiałow

hania rani

Lech Janerka

sanah

Vito Bambino



Fonograficzny Debiut Roku — Jazz



Horntet

Michał Aftyka

Irka Zapolska

Piotr Szlempo

superminimalism



Album Roku — Jazz



Aga Derlak — „Parallel”

Andrzej Święs Trio — „FLYING LION”

Dorota Miśkiewicz, Toninho Horta — „Bons Amigos”

Paweł Tomaszewski i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie — „Coincidence”

Tomasz Chyła Quintet — „Music We Like To Dance To”



Producent/Producentka/Team Producencki Roku



Andrzej Smolik

Frank Leen

hania rani

Hotel Torino (Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek)

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra

Mateusz Dopieralski (Vito Bambino)

Kiedy Fryderyki 2024?

Rozdanie Fryderyków 2024 ponownie odbędzie się na Śląsku – 22 marca w PreZero Arena Gliwice. Na scenie mają wystąpić między innymi Doda i Smolasty czy Daria Zawiałow i Kwiat Jabłoni.

