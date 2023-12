Zenek Martyniuk o rewolucji w TVP. Lider zespołu Akcent obawia się o swoją przyszłość?

W środę 19 grudnia tuż po godzinie 22 posłowie przegłosowali uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. To właśnie od tego momentu w TVP rozpoczęła się prawdziwa rewolucja.

Co Zenek Martyniuk myśli o zmianach w TVP?

Zenek Martyniuk stał się gwiazdą TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego. To właśnie były europoseł wprowadził disco polo do Telewizji Polskiej i sprawił, że ten gatunek muzyki zdominował koncerty i festiwale organizowane przez publicznego nadawcę. Po zmianie kierownictwa pojawiły się pytania, czy disco polo nadal będzie królowało w TVP. Lider zespołu Akcent jest jednak spokojny o swoją przyszłość.

– Teraz byłem miesiąc czasu w USA i nie śledziłem sytuacji w kraju. Naprawdę, robię utwory dla wszystkich, grałem przed zmianą władzy i po zmianie władzy – stwierdził Zenek Martyniuk.

Sylwester w TVP. Akcent ma niespodziankę dla fanów

Muzyk disco polo podkreślił, że współpraca z TVP to zaledwie promil jego działalności artystycznej. – Nie przejmuję się zmianą władzy. Ja dla TVP gram jedną, może dwie imprezy w roku. To promil mojej działalności. Nie dzielę też moich słuchaczy politycznie. Chcę, żeby ludzie się przy mojej muzyce bawili, to wszystko – tłumaczył.

Lider zespołu Akcent dodał, że obecnie skupia się na przygotowaniach do imprezy sylwestrowej organizowanej przez TVP. – Mam premierową niespodziankę muzyczną dla uczestników imprezy i widzów przed telewizorami. Będę wydawał w przyszłym roku nową płytę. Mam co robić i na czym się skupiać – zapewnił.

Czytaj też:

W TVP odkryto „czarną listę”. Te filmy były zakazane za rządów PiSCzytaj też:

„19:30” z materiałem o zarobkach w TVP. „Bizancjum za publiczne pieniądze”