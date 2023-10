Lista 10 najstraszniejszych horrorów wszech czasów

Twórcy horrorów wykorzystują różne techniki, aby wywołać u widza niepokój i przerażenie. Jeżeli lubisz się bać, ta halloweenowa lista, powinna przypaść ci do gustu. To 10 horrorów, które uważane są za najstraszniejsze w historii. Te filmy, chociaż bardzo przerażające, są wciąż niezwykle popularne wśród fanów gatunku. Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie na wolny wieczór w Halloween.

Najstraszniejsze horrory wszech czasów

„Nawiedzony Dom na Wzgórzu” – na Netflix



Pięcioro rodzeństwa, które wychowało się w nawiedzonym domu, musi wrócić tam po latach, by zmierzyć się z duchami przeszłości. Niektóre z tych duchów są realne, a inne są tylko wytworem ich wyobraźni. To opowieść o traumie, rodzinie i przebaczeniu.



„Uciekaj!” – na Prime Video



Młody czarnoskóry mężczyzna, Chris, jedzie do posiadłości rodziców swojej białej dziewczyny, Rose. Początkowo jest on zaintrygowany ich dziwnym zachowaniem, ale szybko zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak.

Chris podejrzewa, że jego rasa jest powodem, dla którego rodzina Rose traktuje go z nieufnością. Jednak wkrótce odkryje prawdę, która jest o wiele bardziej przerażająca.Film „Get Out” to ostrzeżenie przed rasizmem i dyskryminacją. Jest to również thriller, który trzyma w napięciu do samego końca.



„Egzorcysta” – na Prime Video



Egzorcysta jest uważany za jeden z najstraszniejszych filmów wszechczasów. Film opowiada historię 12-letniej Regan MacNeil, która zostaje opętana przez demona.

Film rozpoczyna się od dziwnych zachowań Regan, takich jak mówienie wulgarnymi słowami, obrażanie swojej matki i poruszanie się w sposób, który jest nienaturalny dla jej wieku. Chris MacNeil, matka Regan, jest zaniepokojona i zwraca się o pomoc do lekarzy. Wyniki badań potwierdzają, że dziewczynka jest zdrowa fizycznie, ale jej stan psychiczny pogarsza się.

W końcu Chris zwraca się o pomoc do młodego księdza, ojca Karrasa. Karras dochodzi do wniosku, że Regan jest opętana przez demona. Wzywa więc doświadczonego egzorcystę, ojca Merrina, aby przeprowadził rytuał egzorcyzmu.



„Lśnienie” – na HBO Max



Jack Torrance (Jack Nicholson) pracuje jako dozorca hotelu Panorama w górach stanu Kolorado. Pensjonat jest zamknięty na zimę, więc Jack z rodziną są jedynymi mieszkańcami budynku.

Kiedy burze śnieżne blokują familię Torrance'ów w hotelu, Danny (Danny Lloyd), syn Jacka, który ma nadprzyrodzone, telepatyczne zdolności odkrywa, że pensjonat jest nawiedzony i duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Kiedy Jack spotyka zjawę pana Grady'ego (Philip Stone), poprzedniego dozorcy hotelu, sytuacja staje się coraz groźniejsza



„Jestem legendą” – na Player



Miasto opanował dziwny wirus, który spowodował zmianę ludzi w pełne agresji i szaleństwa potwory. Osoby, które były odporne na działanie wirusa, zostały zabite przez ukrywające się w mroku kreatury. Przeżył tylko jeden człowiek, Robert Nevill, który wraz ze swoim psem prowadzi monotonne życie: w dzień stara się zdobyć pożywienie a w nocy ukrywa się i walczy o swoje życie.

Nevill postanawia odkryć szczepionkę, by odwrócić obecną sytuację. W piwnicy ma laboratorium, gdzie przeprowadza eksperymenty. Pewnego dnia traci wszelką nadzieję i rusza do bezpośredniej walki z przerażającymi potworami.



„Wywiad z wampirem” – na Rakuten TV



Przeszło dwieście lat temu Louis de Pointe du Lac był zwykłym człowiekiem, miał wspaniałą żonę, która jednak zmarła podczas porodu. Jego wewnętrzny ból po stracie żony i córki był nie do zniesienia, a życie przestało mieć dla niego jakikolwiek sens. Wówczas odwiedził go Lestat, wampir. Przekonał go, że zna sposób, by raz na zawsze położyć kres jego bezgranicznemu cierpieniu i uczynił go wampirem. Jako dodatkowe wyróżnienie zapewnił mu nieśmiertelność.

Od tamtego czasu, przez dwa stulecia, Louis był świadkiem niezliczonych ludzkich cierpień. Widział, jak za sprawą bezwzględnego Lestata przelewała się ludzka krew. Sam nigdy nie nauczył się zabijać. Wreszcie postanowił, że musi opowiedzieć komuś o sobie. Udziela więc wywiadu dziennikarzowi z San Francisco.



„Obcy – 8. pasażer Nostromo” – na Disney+



Kosmos. Odległy wszechświat. Grupa siedmiorga członków załogi przebywa w stanie hibernacji. Ich sen przerywa sygnał S.O.S. nadawany z planety LV-240. Kapitan Dallas (Tom Skeritt), dowódca statku, zarządza zejście na niezbadaną planetę w ramach akcji ratunkowej. Jeden z członków załogi, niejaki Kane (John Hurt), zostaje zaatakowany przez nieznane stworzenie, który rzuca mu się na twarz i zaciska wokół szyi. Załoga zabiera Kane'a na pokład. Od tej chwili ich podróż przeradza się koszmar.

Sygnał S.O.S. nadawany z nieznanej planety okazuje się ostrzeżeniem, lecz już za późno... Załoga otrzymuje nowego, niechcianego pasażera, ósmego pasażera „Nostromo”.



„Obecność” – na Premiery Canal+



Lorraine Warren (Vera Farmiga) i Ed Warren (Patrick Wilson) to badacze zjawisk paranormalnych. Pewnego dnia zostają poproszeni o pomoc przez przerażoną rodzinę mieszkającą w starym domu na uboczu. Okazuje się, że domownicy są nawiedzani przez tajemniczą zjawę, która nie chce dać im spokoju.

Para badaczy staje do walki z najstraszniejszym demonem, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia.



„Egzorcyzmy Emily Rose” – na Netflix



Emily Rose (Jennifer Carpenter) aby podjąć dalszą naukę w college'u opuszcza swoje rodzinne, spokojne miasteczko. Pewnego razu, spędzając samotnie wieczór w akademiku doświadcza przerażających halucynacji i traci przytomność. Kiedy ataki stają się częstsze i bardziej dotkliwe, Emily zagorzała katoliczka, postanawia poddać się egzorcyzmom. Mają być przeprowadzone przez księdza z jej parafii, ojca Richarda Moore'a (Tom Wilkinson).

Podczas dokonywania obrzędu wypędzenia mocy nieczystych, dziewczyna umiera, a ksiądz zostaje oskarżony o zaniedbanie i nieumyślne spowodowanie śmierci.



„Dziecka Rosemary” – na CHILI

Adaptacja bestsellerowej powieści Iry Levina o kochającym się małżeństwie z Nowego Jorku, które oczekuje narodzin swego pierwszego dziecka. Jak każda przyszła matka, Rosemary (Mia Farrow) przeżywa uczuciowy zamęt – radość przemieszaną z lękiem i niepewnością. Jej mąż (John Cassavetes), ambitny, ale niedoceniony aktor, zawiera pakt z diabłem dzięki któremu pragnie odmienić swój los...Czytaj też:

