Nie tylko „Zagłada domu Usherów”. Wszystkie seriale i filmy Mike'a Flanagana na Netflix

45-letni Mike Flanagan urodził się w amerykańskim Salem, a miejsce to wywarło na nim ogromny wpływ – interesowały go procesy czarownic oraz historie o duchach, co miało przełożenie na styl filmowy, w jakim najlepiej czuje się reżyser.

Głośno było jego filmie fabularnym „Absentia” z 2011 roku, a potem stworzył takie hity, jak „Oculus” (2013), „Hush” (2016) czy „Zanim się obudzę” (2016). W 2017 roku Flanagan rozpoczął współpracę z Netfliksem i dzięki temu powstało kilka hitów, które znać powinien każdy miłośnik horrorów i thrillerów.

Jeżeli spodoba wam się „Zagłada domu Usherów” albo zanim ją obejrzycie, chcecie poznać wcześniejsze produkcje Flanagana, przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś, co jeszcze może wpaść wam w oko.

„Gra Geralda”

Klaustrofobiczny thriller na podstawie powieści Stephena Kinga z Carlą Gugino i Bruce'em Greenwoodem. Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie — przykuta do łóżka na odludziu — doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Nawiedzony dwór w Bly”



Po tragicznej śmierci guwernantki Henry Wingrave (Henry Thomas) zatrudnia młodą amerykańską nianię (Victoria Pedretti). Ma się ona zajmować jego bratankiem i bratanicą (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth), którzy stracili swoich rodziców. Dzieci mieszkają w dworze Bly razem z kucharzem Owenem (Rahul Kohli), ogrodniczką Jamie (Amelia Eve) i gosposią, panią Grose (T’Nia Miller). Jednak w rezydencji nic nie jest takim, jakim się zdaje. W tej utrzymanej w gotyckim klimacie i przyprawiającej o dreszcz grozy romantycznej historii dawno pogrzebane tajemnice o miłości i stracie cierpliwie czekają na odkrycie. Dwór Bly to miejsce, w którym umarli wcale nie odeszli.



„Nocna msza”



Serial opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Klub północny”



W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a.



„Zagłada domu Usherów”



Serial grozy oparty na twórczości Edgara Allana Poe. Bezwzględne rodzeństwo Roderick i Madeline Usher zmienili Fortunato Pharmaceuticals w imperium bogactwa, przywilejów i władzy, jednak mroczne sekrety z przeszłości wychodzą na jaw, gdy spadkobiercy dynastii zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety.Czytaj też:

