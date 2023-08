Znamy pierwsze gwiazdy, które wystąpią na scenie Video Music Awards 2023

Demi Lovato, Karol G, Måneskin i Stray Kids to pierwsza ogłoszona grupa światowych sław muzyki, które wystąpią na żywo podczas gali Video Music Awards 2023 w nocy z wtorku na środę 13 września o godz. 2:00 CET w Prudential Center w New Jersey.

Video Music Awards 2023

W tym roku bez wątpienia rekordzistką jest Taylor Swift. Gwiazda ma szansę aż na osiem statuetek. Tuż za nią plasują się SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo i Sam Smith (po 5) oraz BLACKPINK, Diddy i Shakira (po 4).

Tegoroczna edycja bije rekord w liczbie nominowanych, bo na listach VMA pojawiło się aż 35 artystów. Wśród debiutantów znaleźli się Kim Petras z szansą na 5 statuetek, Metro Boomin i Rema, którzy zgarnęli po 3 nominacje, Ayra Starr, GloRilla, Ice Spice, Peso Pluma, Reneé Rapp i Yung Miami (po 2). Po raz pierwszy wyróżnieni zostali także m.in. Aespa, boygenius, Burna Boy, Davido, Eslabon Armado, FLETCHER, FIFTY FIFTY, JVKE, Lauren Spencer Smith, Musa Keys, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sanchez i Toosii.

Tegoroczna gala VMA odbędzie się w nocy z wtorku na środę 13 września o godz. 2:00 CET. Widownia zgromadzona w słynnym Prudential Center w New Jersey oraz widzowie przed telewizorami mogą spodziewać się wyjątkowych niespodzianek oraz niepowtarzalnych występów swoich idoli.

Jak głosować w MTV Video Music Awards 2023

Fani mogą głosować na swoich faworytów w 15 neutralnych pod względem płci kategoriach, w tym w jednej zupełnie nowej „Najlepszy teledysk – Afrobeats”, a także w tych tradycyjnych i najbardziej cenionych – „Teledysk roku”, prezentowanej przez Burger King®, oraz „Artyst(k)a roku”. Głosy można oddawać na stronie vote.mtv.com do piątku, 1 września. Głosowanie na „Debiut roku” potrwa dłużej i zakończy się w trakcie gali. Nominacje w kategoriach „Zespół roku” i „Piosenka lata”, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Demi Lovato



Wszechstronnie utalentowana, 14-krotnie nominowana do konkursu ikona, która powraca na scenę VMA po 6 latach, na kilka dni przed premierą swojego długo oczekiwanego albumu „REVAMPED" z rockowymi wersjami jej największych hitów. Demi ma na swoim koncie wiele niezapomnianych występów na gali VMA, w tym debiut sceniczny w 2015 roku z piosenką „Cool for the Summer" i występ w 2017 roku z utworem „Sorry Not Sorry". Jest to wielokrotnie nagradzana piosenkarka, która w 2012 roku zdobyła statuetkę za „Najlepszy teledysk z przesłaniem". W tym roku zawalczy w dwóch kategoriach: „Najlepszy teledysk – pop" i „Najlepszy teledysk ze społecznym przekazem".



Stray Kids



Znani na świecie królowie K-Popu Stray Kids na gali VMA wystąpią po raz pierwszy i zaprezentują amerykańską premierę utworu pochodzącego z ich najnowszego, bijącego rekordy popularności albumu 5-STAR – „S-CLASS". Zespół powalczy również o swoją pierwszą statuetkę Moonmana w kategorii „Najlepszy teledysk – K-Pop" – do której otrzymał nominację także w 2022 roku.



Karol G



Kolumbijska artystka światowego formatu KAROL G podczas swojego pierwszego występu na kultowej scenie MTV VMA zaprezentuje utwory z płyty „Bichota Season". Piosenkarka zapisała się w historii jako pierwsza kobieta, która zadebiutowała na szczycie listy Billboard 200 z albumem hiszpańskojęzycznym. Teraz, po zdobyciu 3 nominacji, w tym do tytułu „Artystki roku", KAROL G przerwie swoją pierwszą stadionową trasę koncertową i powalczy o zwycięstwo na gali VMA.



Måneskin



Podbijający światową scenę rockową zespół Måneskin, po zeszłorocznym podwójnym debiucie na gali VMA, a także po historycznym zwycięstwie w kategorii „Najlepszy teledysk – muzyka alternatywna", powróci na scenę MTV ze światową premierą nowego singla „HONEY (ARE YOU COMING?)", który ukaże już 1 września. Z kolei ich najnowszy album „RUSH!" wkrótce przekroczy granicę 1 miliarda odsłon. W tym roku Måneskin zawalczy o nagrodę w kategorii „Najlepszy teledysk – rock". Tym samym grupa została pierwszym włoskim zespołem nominowanym dwa lata z rzędu w głównej kategorii konkursu.

