Ksiądz z ambony obrażał Marylę Rodowicz. Mieszkańcy zrobili mu „niespodziankę”

Michał Woźnicki swoje kontrowersyjne kazania zamieszczał w sieci. W grudniu 2021 roku z ambony przykre słowa wygłosił w kierunku Maryli Rodowicz.

– Proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla – jakby biskupem była. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny? (...) Minęło kilkadziesiąt lat i widzimy te podstarzałe gwiazdeczki – jedna ruszająca się niczym czarownica, druga na szczudłach, ale cały czas wiedzą, że innym ludziom podobają się te ich części ciała, które podobały się 30 lat temu – stwierdził.

W 2018 roku Woźnicki został wydalony z zakonu i objęty suspensą – nie może odprawiać mszy świętej i udzielać sakramentów. Pod koniec 2021 roku zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok. Woźnicki kilka miesięcy temu przeprowadził się do Baranowa w gminie Tarnowo Podgórne. Zajmuje się tam prowadzeniem swojej organizacji „Dom Bogomyślny”. Mieszkańcom miejscowości nie podoba się to, jakie inicjatywy podejmuje i jakie tezy wygłasza ksiądz. Teraz postanowili interweniować.

Koncert Rodowicz „na złość” księdzu?

10 sierpnia 2023 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Tarnowa Podgórnego znalazła się petycja w sprawie zorganizowania koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania – czyli tuż pod oknami księdza Woźnickiego. W petycji pomysłodawczyni Joanna Chwiałkowska pisze, że to doskonały pomysł na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i turystycznej gminy oraz promocję lokalnego talentu i tradycji.

„Zorganizowanie koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania byłoby nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale również okazją do uczczenia 80. rocznicy urodzin tej wybitnej artystki, która przypada na 8 grudnia 2023 roku. Byłby to również sposób na podziękowanie jej za wkład w polską kulturę i za jej miłość do naszej ojczyzny” – czytamy.

