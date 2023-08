Burza po finale „Hotel Paradise. All Stars”. Wideo z zaskoczoną Klaudią El Dursi jest hitem!

W finale programu „Hotel Paradise. All Stars” spotkali się Julia i Grzesiek oraz Nana i Blondino. O tym, kto stanie na ścieżce lojalności zdecydowali tradycyjnie byli mieszkańcy hotelu. Każdy z nich kolejno stawał za parą, którą jego zdaniem połączyło szczere uczucie. W tym pojedynku wygrali Julia i Grzesiek.

Relacja Grześka i Juli dostarczyła nam wielu emocji w tym sezonie. Byli ze sobą niemal od samego początku. Nie brakowało między nimi chemii, ale bywały też momenty pełne trudnych emocji. Równie szybko się na siebie obrażali, jak i godzili. Mało kto mógł przewidzieć, jak potoczy się finałowy wieczór. Pomimo burzliwej relacji, jaka łączyła Julkę z Grześkiem, wydawało się, że mają wobec siebie poważne plany na przyszłość. Wszystko jednak zostało zweryfikowane na polu z kwotą 100 tysięcy złotych.

„Hotel Paradise. All Stars”. Julia rozbiła kulę! Fani oburzeni

Julia rozbiła kulę i zgarnęła całą kasę dla siebie. – To nie była dla mnie łatwa decyzja. Do tej pory zastanawiałam się, czy powinnam tak zrobić, czy nie. (...) Myślałam, że coś z tego będzie, ale po moich obserwacjach przy kolejnych dniach, które mijały w „Hotelu”, widziałam, że masuje kolejne dziewczyny, dla mnie to było przekroczenie granicy i tyle – tłumaczyła swoją decyzję.

Nietrudno było zauważyć, że Grzesiek był wstrząśnięty takim obrotem spraw. – Czuję się na maksa oszukany. Czuję się zawiedziony. Ktoś dał mi słowo, mówił, że mi ufa, a kiedy ja postawiłem wszystko na jedną kartę i chciałem komuś zaufać, ktoś mnie po prostu oszukał – mówił.

W mediach społecznościowych programu TVN 7 zaroiło się od komentarzy oburzonych obrotem spraw fanów. „Laska wykorzystała Grzegorza w sposób perfidny i wyrafinowany”; „Tania wymówka w finale, szkoda mi Grzesia bo od początku zależało jej tylko na forsie i dlatego uczepiła się jego”; „Grzesiek honorowo się zachował a dalej bez komentarza”; „Szkoda Grzesia na Julkę szkoda słów” – piszą widzowie.

