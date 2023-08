Only The Poets mieli wystąpić na FEST Festival. Znaleźli alternatywę

Od kilku dni głośno jest o FEST Festivalu, który został odwołany zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem. Zanim jednak organizatorzy wydali oświadczenie, to wiele ze światowych gwiazd zrezygnowało z udziału w wydarzeniu. Do tego grona nie należy grupa Only The Poets.

Only The Poets mieli być gwiazdą FEST Festivalu

Only The Poets zagrają 12 sierpnia (sobota) w P23 w Katowicach. Drzwi otwierają się o 16:00, a koncert rozpocznie się o 17:00. Dobrą wiadomość zespół przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Only The Poets szykują się intensywnie do premiery nowego utworu zatytułowanego „Over & Over”. Z pewnością zaprezentują go na żywo polskiej publiczności w nadchodzący weekend.

Czteroosobowy zespół z Reading – Tommy Longhurst (gitara), Andy „Roo” Burge (bas), Clem Cherry (gitara) i Marcus Yates (perkusja) – w ciągu zaledwie kilku lat podbił świat. Bez kontraktu z wytwórnią, Only The Poets ciężko pracowali na sukces, grając na lokalnych imprezach w akademikach i pubach. Dziś bez problemu wyprzedają spore sale koncertowe.

– Zrobiliśmy to po staremu – mówi Longhurst. – Wszyscy pochodzimy z ciężko pracujących środowisk i jesteśmy świadomi, że trzeba w to włożyć sporo pracy. To dlatego budowanie rzeszy fanów poprzez występy na żywo miało sens.

Only The Poets po odwołaniu wydarzenia zorganizowali inny koncert

Only The Poets dorastali w Reading i pobliskim Banbury. Organizatorzy Reading Festival dobrze wiedzieli, że ich muzyka przekroczy granice nie tylko miasteczka, ale i kraju. Szczerość autobiograficznych tekstów Longhursta w połączeniu z brzmieniem inspirowanym brytyjskim indie z lat 90. natychmiast poruszyły publiczność.

Uwielbiani przez polską publiczność Only The Poets w lutym wystąpili jako support Lewisa Capaldiego.

