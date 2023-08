Doda rozpłakała się i przerwała wywiad. „Chciałabym być szczęśliwa, zakochana”

Doda wróciła do show-biznes w wielkim stylu i nie ukrywała, że przeszła przez wiele problemów oraz traum. Ostatnie małżeństwo gwiazdy skończyło się nie tylko rozwodem i problemami z prawem, ale przede wszystkim depresją i atakami paniki. Mimo to postanowiła zaryzykować i kolejny raz związać się z kimś nowym. Ostatnim wywiadem potwierdziła plotki o rozstaniu z Dariuszem Pachutem?

Doda potwierdza rozstanie z Dariuszem Pachutem?

Obecnie przed Dodą stoi dużo zawodowych wyznań. Po tym jak wydała ostatnią płytę, wybiera się w trasę koncertową, która ma być jej ostatnią. Jak zdradziła, powodem jest obawa, że samej siebie nie będzie mogła przebić, a wydarzenia promujące krążek Aquaria mają być absolutnie niezwykłe. Poza tym gwiazda dostała kolejne reallity-show w Polsacie. Widzowie będą mogli oglądać „Doda. Dream show” już jesienią.

Dorota Rabczewska nie ukrywa, że poza karierą bardzo ważne jest dla niej znalezienie drugiej połówki. Po dwóch nieudanych małżeństwach i wielu związkach gwiazda nie poddaje się. Doda uczucia szukała nawet w show Polsatu „Doda. 12 kroków do miłości”. Mimo to nie udało się znaleźć partnera na życie, ale niedługo później ogłosiła związek z Dariuszem Pachutem.

Konta gwiazd na Instagramie zalały wówczas ich zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, ćwiczeń czy wygłupów. Teraz jednak z ich profili w mediach społecznościowych zniknęły ich liczne wspólne fotki, a fani zaczęli dociekać, co się stało.

Doda wydała oświadczenie

Według mediów para miała rozstać się w połowie lipca, kiedy Doda występowała we Władysławowie podczas koncertu „Roztańczona Polska”. Wówczas między wokalistką a Pachutem miało dojść do poważnej kłótni, która doprowadziła do zakończenia relacji. – Po koncercie doszło między nimi do ostrej wymiany zdań w hotelu. Doda musiała podjąć trudną decyzję o rozstaniu – twierdził informator „Świata gwiazd”.

Zarówno Doda jak i Dariusz Pachut początkowo nie komentowali sytuacji, ale dzień przed prezentacją ramówki Polsatu, piosenkarka poprosiła o pomijanie tematu jej życia prywatnego i przyznała, że obecnie przechodzi „trudny czas”.

Doda nie powstrzymała łez i przerwała wywiad

W rozmowie z reporterem Pomponika sama jednak nawiązała do spraw sercowych. Mówiąc o planach zawodowych, nagle wspomniała o swoich marzeniach. – Chciałabym być szczęśliwa, zakochana... Weź to wyłącz – powiedziała Doda, która zasłoniła dłonią twarz i się rozpłakała. Dziennikarz szybko przerwał rozmowę.

