Matylda Damięcka gorzko o macierzyństwie. „Nie zostanę mamą”

Matylda Damięcka rzadko mówi o samej sobie. Głównie gorzko komentuje rzeczywistość prostymi rysunkami, które nawiązują do aktualnych wydarzeń. Kiedy jednak artystka zgodzi się na rozmowę z dziennikarzem lub dziennikarką, to jest bardzo szczera i nie omija żadnych wątków.

Damięcka udzieliła szczerego wywiadu

Tym razem było podobnie. Matylda Damięcka w rozmowie z reporterką Na temat opowiedziała o swojej współpracy z Radkiem Łukasiewiczem, z którym obecnie tworzy muzykę i koncertuje. Damięcka nawiązała też do swojej popularnej rodziny, której członków często możemy oglądać na ekranie. Przyznała, że mimo dumy, chce sama na siebie pracować. – Jestem odrębnym bytem, który sobie pracuje na wszystko, co zrobiłam dobrze i źle; to idzie na mnie. Absolutnie nie idzie na moich rodziców, na ich wychowanie. Jestem odpowiedzialna za wszystko. Więc wolałam być tym odseparowanym od nazwiska bytem – powiedziała.

Matylda Damięcka gorzko o macierzyństwie

W dalszej części rozmowy prowadząca nawiązała do jednego z najpopularniejszych singli, który udało stworzyć się Łukasiewiczowi i Damięckiej. Mowa o piosence Matka. – Bardzo w sercu czuję moment: Boję się, że przeoczę moment, aby zacząć żyć. Myślę też, że to wynika z wieku i z jakichś moich życiowych przemyśleń. A ty? Jaki masz moment? – zapytała dziennikarka, nawiązując do tekstu piosenki.

– Ja mam, że nie zostanę mamą – przyznała Damięcka. W dalszej części przyznała, że jeszcze niedawno bała się też, że „przeoczy moment, aby zacząć żyć”, ale obecnie jakoś sobie z tym radzi. – Zaczęłam z tym coś robić. Zaczęłam gdzieś tam żyć sobie. (...) Z pewnymi rzeczami nie zrobisz wiele, nie masz nad tym kontroli i trzeba to sobie uświadomić i przepracować, że nie masz tej mocy – podsumowała smutno.

