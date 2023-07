10 seriali, które teraz najchętniej oglądają Polacy na Netflix

10. „Sonic Prime”



Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.



9. „Plotkara”



Tajemnicza Plotkara opisuje na swoim blogu wszystko, co dzieje się na Upper East Side.



8. „Rodzina w ogniu”



Aby poznać prawdę o pożarze, który zniszczył jej rodzinę 13 lat wcześniej, Anzu podejmuje się pracy pokojówki w domu pięknej i oziębłej pani Mitarai.



7. „Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



6. „Prawnik z Lincolna”



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



5. „Przetrwają puszyści”



Po bolesnym rozstaniu pełna pasji stylistka Mavis Beaumont rozpoczyna życie na nowo. Tym razem sama napisze do niego scenariusz.



4. „Too Hot To Handle”



Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.



3. „Śmiertelne pożądanie”



Zamężna wykładowczyni uniwersytecka zostaje wciągnięta w namiętny romans z młodszym mężczyzną i odkrywa tragedię oraz zdradę, której dopuszczają się jej bliscy.



2. „The Good Doctor”



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



1. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.Czytaj też:

