Jest zwiastun filmu „O psie, który jeździł koleją”. Twórcy zapowiadają „happy end”

„O psie, który jeździł koleją” to przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Poruszająca historia przyjaźni dziewczynki i niezwykłego psa-podróżnika, czworonoga wiernego jak Lassie, dzielnego jak Bella i zabawnego jak Beethoven, który od szczenięcia czuł pociąg do wielkiej przygody i swoimi podróżami koleją poruszył miliony serc.

„O psie, który jeździł koleją”. Opis filmu

Za kamerą filmu stanęła Magdalena Nieć („Detektyw Bruno”), a w obsadzie znaleźli się m.in. Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz i Liliana Zajbert.

„Życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje” – brzmi opis filmu.

Zobaczcie jego pierwszy zwiastun:

„O psie, który jeździł koleją”. Kiedy premiera?

„O psie, który jeździł koleją” w kinach od 25 sierpnia.

„O psie, który jeździł koleją". Fotki z filmu

