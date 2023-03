Joanna Krupa potwierdziła rozwód. „Mamy między nami prywatną umowę”

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się pięć lat temu. Od tamtej pory uchodzili za jedną z najbardziej dopasowanych par. Krupa i Nunes mają też ponad 3-letnią córeczkę. Modelka podzieliła się na Instagramie zdjęciami pociechy tuż po porodzie i od tamtej pory chętnie relacjonuje swoje życie prywatne. Także ojciec jej dziecka jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa przeżywa kryzys z ojcem swojego dziecka

Mimo relacjonowania szczęśliwych wspólnych chwil okazało się, że Joanna Krupa i Douglas Nunes chodzą na terapię dla par. Wcześniej celebrytka zapewniała, że chodzi tylko o poprawienie komunikacji w związku, jednak ostatecznie okazało się, że od początku roku małżeństwo jest w separacji.

Informacja o poważnym kryzysie w związku Nunesa i Krupy trafiła do mediów w ostatnich dnia marca. Okazało się, że separacja trwa od początku roku, a pozew rozwodowy złożył ojciec dziecka Krupy. Serwis People dotarł do informacji, co było powodem rozstania. Nunes miał napisać, że do separacji doszło już 2 stycznia 2023 roku, a jako podłoże wskazał „różnice nie do pogodzenia”.

Były partner Krupy zaproponował wspólną opiekę nad malutką córeczką, ale jednocześnie miał zablokować modelce możliwość przyznania dla niej alimentów. Natomiast kwestię podziału majątku zostawił do decyzji sądu.

Joanna Krupa odniosła się do rozwodu z mężem

Teraz głos zabrała Joanna Krupa, która opublikowała post na Instagramie. Do wpisu dołączyła wspólne zdjęciem z mężem i córeczką. Modelka przyznała, że pogłoski są prawdą. „Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu” – czytamy.

W dalszej części przyznała, że nie zamierza odnosić się do sprawy, a zarówno ona jak i ojciec jej dziecka oboje chcą zapewnić sobie wzajemne szczęście, żeby „mogli być najlepszymi rodzicami”.

