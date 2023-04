Joanna Krupa jest fanką muzyki disco polo. Wystąpi w jakimś teledysku? „Nigdy nie mów nigdy”

W podcaście „WojewódzkiKędzierski” jak zwykle nie zabrakło odważnych pytań. Kiedy prezenterzy zapytali celebrytkę o początki jej kariery, okazało się, że spory wpływ miał na nią jej ówczesny partner. Chłopak, z którym Krupa była związana przez pięć lat, postawił jej ultimatum: on albo kariera. Gwiazda „Top Model” przyznała, że to zmotywowało ją do wzięcia spraw w swoje ręce i przeniesienia się z Chicago do Los Angeles.

Joanna Krupa odrzuciła zaloty lidera Maroon 5. I to dwa razy

Kiedy pojawił się temat mężczyzn, Kuba Wojewódzki zapytał, czy to prawda, że w przeszłości Joanna Krupa otrzymała zaproszenie na randkę od Adam Levine'a, lidera Maroon 5. Okazało się, że tak, ale modelka odmówiła. Później zaproponowano jej udział w teledysku zespołu, ale zaznaczono, że chodzi o scenę łóżkową i celebrytka kolejny raz dała kosza muzykowi.

Krupa jest fanką muzyki disco polo

W rozmowie z Krupą wątek muzyki pojawił się kolejny raz, kiedy jeden z prowadzących zdradził jej „wstydliwy sekret”, gwiazda nie zaprzeczyła i przyznała, że to prawda, że lubi disco polo. – Myślę, że to jest taka muzyka, że nawet jak jesteś w złym humorze to chce ci się tańczyć – powiedziała.

Opowiedziała też, że ma sentyment do tego gatunku ze względu na młodość. – Mam dystans do siebie. Przez większość mojej młodości jak chodziłam na dyskoteki, leciało disco polo. Moi rodzice puszczali w czasie grilla z rodziną – dodała.

Chwilę później okazało się, że światowej sławy modelka nie wyklucza występu w teledysku dico polo. – Nigdy nie mów nigdy – rzuciła.

