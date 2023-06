Harry Styles przerwał koncert dla jednej fanki. Powód był zaskakujący, a nagranie trafiło do sieci

Harry Styles jest jednym z najpopularniejszych wokalistów. Mimo to bardzo dba o kontakt z fanami i jest z nimi w stałym kontakcie.

Harry Styles przerwał koncert dla jednej fanki. Takiego powodu nikt się nie spodziewał

Niedawno były członek One Direction dawał koncert w Cardiff, nagle muzyka ucichła, a wokalista zwrócił uwagę na jedną z fanek. Wszystko przez propozycję, którą skierowała do wokalisty. Wielbicielka wyznała, że jest w ciąży i chce, żeby Harry Styles pomógł wybrać jej imię dla dziecka.

Gwiazdor początkowo odmówił, ale za chwilę poważnie się nad tym zastanowił. – To wielka presja, Sian. Nie chcesz, żebym to ja nazwał twoje dziecko – stwierdził piosenkarz. – Chociaż to może być zabawne – dodał. Później jednak okazało się, że gwiazdor ma do wybrania jedną z czterech opcji. W czasie rozmowy ciężarna fanka przyznała, że musi iść do toalety.

Wówczas rycerski Harry oznajmił publiczności, że specjalnie dla wielbicielki spodziewającej się dziecka zrobi przerwę w występie. Wszystko po to, by dziewczyna nic nie przegapiła. Po jej powrocie były członek One Direction dotrzymał słowa i pomógł przyszłym rodzicom wybrać imię. Sian i Elliott powiedzieli, że zastanawiają się nad jednym z czterech: Stevie, Harley, Rafe i Caleb

Harry Styles razem z publicznością, która oklaskami i krzykami oceniła atrakcyjność imion, wspólnie wybrali imię Stevie.

To jednak nie jest pierwszy raz kiedy gwiazdor jest bardzo otwarty na fanów. Podczas koncertu w Dublinie muzyk rzucił się na pomoc fance, która nagle upadła. Od razu zwrócił się do publiczności i poprosił, by zrobili przestrzeń dla dziewczyny oraz podali jej wody. Zapytał też, czy wszystko w porządku, a innych uczestników koncertu pytał, czy na płycie nie jest zbyt ślisko.

Czytaj też:

Żona Hollywood o zdradach męża, które jej nie przeszkadzają. Podczas wywiadu prawie zemdlałaCzytaj też:

TVN rezygnuje z programu Doroty Wellman. Kolejne zmiany w ramówce