Żona Hollywood o zdradach męża, które jej nie przeszkadzają. Podczas wywiadu prawie zemdlała

Żony Hollywood to uwielbiany przez widzów program. Format wylansował wiele osobowości telewizyjnych, które do tej pory cieszą się popularnością. Jedną z nich bez wątpienia jest Helena Deeds, która wzięła udział we wszystkich edycjach show.

„Żony Hollywood” – o czym jest program?

Produkcja TVN opowiada o Polkach, które od kilkunastu lat mieszkają w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzą wystawne życie. Producenci programu zwracają uwagę na fakt, iż uczestniczki różnią się między sobą stanem cywilnym, wiekiem oraz doświadczeniem zawodowym, jednak łączy je zamiłowanie do luksusu i zakupów oraz obsesyjna wręcz dbałość o wygląd. Bohaterki programu z łatwością zyskały status celebrytek, a o ich życiu rozpisują się portale plotkarskie.

Żona Hollywood przyznała, że mąż ją zdradza

Jedną z gwiazd wylansowaną przez reality show jest Helena Deeds. Mimo że uczestniczki nie znają pojęcia tematów tabu, to jej ostatnie wyznanie naprawdę zaskakuje. Celebrytka niedawno pojawiła się w Polsce, gdzie udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z Pomponikiem śmiało przyznała, że wie, że jej mąż spotyka się z innymi kobietami, ale zupełnie jej to nie przeszkadza.

– Wszystko zależy od sytuacji. Rodrigo jak był w Kostaryce, to miał jakieś dziewczyny – wyznała szczerze. Helena Deeds dodała, że ma świadomość, że jej mąż ma relacje z innymi kobietami tylko dla przyjemności cielesnych. – On tam był dla seksu, a ze mną jest dla innych rzeczy – powiedziała.

Gwiazda „Żon Hollywood” podkreśliła, że zachowanie męża absolutnie nie ma wpływu na ich relację i mam jej przyzwolenie. – Lubię go, dobrze się z nim czuje, bo to jest dobry człowiek, dobrze nam razem, a po iluś tam latach chce sobie polatać i popróbować, to niech sobie próbuje – mówiła w wywiadzie.

Helena Deeds niemal zemdlała podczas wywiadu

Helena Deeds przyznała też, że ona jest wierna mężowi, ale nie wie, czy w przyszłości się to nie zmieni. Dodała, że mężczyźni, którzy jej się podobają albo są zajęci, albo są inne orientacji. – Ja nigdy nie czuję się gorsza i nie czuję konkurencji mimo że nie mam dwudziestu lat, tylko dwadzieścia jeden. Ja wiem, że są ludzie, którzy udają, że są w związku, że nigdy nie zdradzali, nigdy się nie przyznają, a mają po cichu, gdzieś na boku – stwierdziła celebrytka.

Na koniec dodała, że Rodrigo Iglesias spotyka się także z prostytutkami, ale dla niej to również nie jest problem. Najważniejsze, jest dla niej łączące z mężem uczucie, a sama cielesność nie jest powodem do kończenia wieloletniego związku.

– To były takie płatne prostytutki. Jeśli ktoś zdradza i idzie za tym jakieś uczucie, to jest gorzej, ale jak tylko płaci i wychodzi, to jest po prostu sport – podsumowała. Dziennikarz chciał jeszcze jej zadać kilka pytań, ale gwiazda nagle źle się poczuła i przerwała wywiad.

