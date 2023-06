„Barbie” z kategorią PG-13, widzowie są skonfundowani. Czy lalka będzie „rzucać wulgaryzmami”?

Kategoria wiekowa PG-13 dla filmu oznacza, że może on zawierać materiały, które mogą nie być odpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia, dlatego zaleca się nadzór rodzica podczas seansu.

Gdy tylko portal Discussing Film ujawnił ustaloną przez Warner Bros. kategorię wiekową dla „Barbie”, oczekujący na film z zapartym tchem fani przejęli Twittera, aby wyrazić swoje sceptyczne opinie na ten temat. Wszyscy zaczeli się zastanawiać, czy mamy spodziewać się wulgaryzmów padających (o zgrozo) z ust Barbie.

Ci, którzy dokładnie oglądali jednak zwiastuny dobrze wiedzą, że chodzi raczej o „dojrzały humor” i sugestywne odniesienia w filmie, jak choćby w scenach, gdy Ken pyta Barbie, czy może zostać na noc, albo gdy lalka nagle pyta wszystkich swoich przyjaciół „czy kiedykolwiek myślą o śmierci”.

Pełen zwiastun „Barbie”. Nie będzie tak kolorowo

W nowym, pełnym już zwiastunie „Barbie” słyszymy radosną piosenkę „Make Your Own Kind Of Music” Cass Elliot, a główna bohaterka i inne Barbie i lalki Ken, wspólnie tańczą na scenie. W końcu Margot Robbie w swoim filmowym wcieleniu zadaje pytanie: „Myślicie czasami o śmierci?”. Wszyscy przerywają taniec i patrzą na nią z niezrozumieniem.

Potem dzieją się inne dziwne rzeczy – nagle przestaje latać, a jej stopy robią się płaskie. W końcu Barbie ląduje u granej przez Kate McKinnon „Dziwnej Barbie”, a ta poleca jej zderzenie ze światem rzeczywistym. Barbie postanawia podjąć to wyzwanie, a potem w swoim samochodzie znajduje Kena, granego przez Ryana Goslinga. Potem dostajemy krótką przebitkę tego, jak para odnajduje się w prawdziwym świecie, gdzie każdy ma więcej niż jedno imię, budynki nie są kolorowe, a ludzie nie są tylko mili.

Teaser „Barbie” w stylu „2001: Odyseja kosmiczna”

Pierwszy teaser filmu mieliśmy okazję zobaczyć w grudniu 2022 roku. Rozpoczyna się on sceną na odludziu. Widzimy małe dziewczynki, bawiące się lalkami – bobasami. Lektor mówi: „Od zarania dziejów, od momentu istnienia pierwszej małej dziewczynki, były też lalki. Ale lalki były zawsze lalkami-bobasami. Aż do teraz”.

Później następuje przebitka ukazująca widzom Margot Robbie w roli kultowej Barbie, która puszcza oko do małych dziewczynek. Cała scena jest jasnym nawiązaniem do początku filmu „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubricka, w którym małpy odkrywają zastosowanie kości jako broni. Słyszymy także ten sam poemat symfoniczny, tj. „Also sprach Zarathustra” Richarda Straussa. Później twórcy ukazują nam na ekranie zbieraninę kolorowych, szybkich i pełnych pompy scen z filmu.

Film „Barbie” trafi do kin w 21 lipca 2023 roku.

