25+ świeżych tytułów zadebiutuje na HBO Max. Oto pełna lista nowości

Wśród nowości na HBO Max pojawi się między innymi nowy serial oryginalny platformy, zatytułowany „Spy/Master”. Ale pojawi się też kilka klasyków, w tym „Big Short”, „Shazam! Gniew bogów” czy „Lepiej być nie może”. Sprawdźcie, co jeszcze obejrzycie od 15 do 31 maja.

Nowości na HBO Max w drugiej połowie maja. Lista premier

„Spy/Master” – premiera 19 maja



Victor Godeanu, prawa ręka prezydenta Nicolae Ceaușescu, prowadzi podwójne życie jako tajny agent Sowietów… Mężczyzna ma tylko jedną szansę na ucieczkę z Rumunii, zanim jego przykrywka zostanie zdemaskowana.



„Niemiecki geniusz” – premiera 23 maja



Pogrążony w kryzysie twórczym aktor Kida Ramadan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystuje kontakty z Rickym Gervaisem, aby zdobyć pozwolenie na adaptację jego serialu „Statyści” na rynku niemieckim.



„Lepiej być nie może” – premiera 18 maja



Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.



„Nikt nie musi wiedzieć” – premiera 19 maja



Phil został zesłany do małej wspólnoty prezbiteriańskiej na wyspie Lewis w północnej Szkocji. Pewnej nocy doznaje udaru, w wyniku którego traci pamięć. Po powrocie na wyspę odnajduje Millie, która otacza go opieką i wyznaje, że kiedyś byli kochankami.



„Szpieg, którego nie było” – 19 maja



Mrożąca krew w żyłach historia zawodowego oszusta, który przekonał niezliczone ofiary, że pracuje dla MI5 oraz kobiety, która się w nim zakochała, a potem doprowadziła do jego upadku.



„1976” – 19 maja



Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen nagle wkracza na niebezpieczne tereny.



„A potem przyszła miłość...” – 19 maja



Sześćdziesięcioletnia Kristýna desperacko pragnie miłości i szczęścia. W końcu postanawia wybrać się w weekend z córką do wróżki. Niestety wyjazd generuje więcej pytań niż odpowiedzi.



„Ukryty klejnot” – 19 maja



Głęboko na meksykańskiej wsi społeczność jest nękana przemocą, a trzy kobiety z różnych klas społecznych muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami, w których przyszło im żyć.



„Porcja” – premiera 19 maja



W upiornym małym miasteczku masa dostawców pizzy zostaje zabita w pracy i dwóch odważnych ocalałych postanawia złapać sprawców tajemniczej zbrodni.



„Stażyści” – premiera 19 maja



Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.



„Cień” – premiera 19 maja



Legendarny dowódca sięga po sekretną broń, aby ocalić swoje królestwo przed chaosem i bezprawiem.



„Niepodobni” – premiera 19 maja



Anthony Girard jest złotą rączką i pewnego dnia dowiaduje się, że ma brata bliźniaka: Grégoire'a Beaulieu, polityka startującego w wyborach. Oddani do adopcji ponad 3 dekady wcześniej, wychowywali się osobno i nie mogą się bardziej od siebie różnić.



„Gorączka śródziemnomorska” – premiera 22 maja



Czterdziestoletni Waleed cierpi na przewlekłą depresję. Pewnego dnia nawiązuje bliską relację ze swoim sąsiadem z myślą o pewnym spisku. Plan przeradza się w nieoczekiwaną przyjaźń i zabiera mężczyzn w podróż pełną mrocznych spotkań.



„Na zawsze Laurence” – 22 maja



Nietypowa historia miłosna, której bohaterem jest 30-letni wykładowca literatury. Pewnego dnia mężczyzna oświadcza swojej dziewczynie, że pragnie zmienić płeć.



„Shazam! Gniew bogów” – premiera 23 maja



Kontynuacja historii nastoletniego Billy'ego Batsona, który po wyrecytowaniu magicznego słowa „SHAZAM!”, zmienia się w swoje dorosłe alter ego – superbohatera Shazama.



„Garcia i Garcia” – premiera 25 maja



Mała linia lotnicza w tarapatach próbuje uratować firmę, zatrudniając wziętego konsultanta oraz eksperta od mechaniki. Obydwaj nazywają się Javier Garcia. Przez przypadek i dezorganizację w firmie, ta dwójka zostaje pomylona i zamienia się rolami.



„Joyland” – premiera 26 maja



Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny.



„Dystrykt końcowy” – premiera 26 maja



Teheran w niedalekiej przyszłości. Peyman jest poetą mieszkającym z matką w starej dzielnicy miasta. Schwytany w pułapkę narkomanii, ubóstwa i zakazanego romansu, próbuje przetrwać na przekór cenzurze, złudzeniom i narastającej samotności.



„Nie ma powrotu” – premiera 26 maja



Angela i Jessie marzą o ucieczce z pracy kelnerki w tanim barze. Film śledzi ich przezabawne i nieprzewidywalne perypetie na przedmieściach Dallas, gdy podejmują coraz bardziej szalone próby zdobycia gotówki.



„Barcelona 77” – premiera 26 maja



Reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać burzliwy moment w historii Hiszpanii tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku, kiedy niejako zapomniano o losie więźniów politycznych.



„Bez litości 2” – premiera 26 maja



Przyjaciółka byłego tajnego agenta zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna nie zawaha się przed niczym, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za jej śmierć.



„Big Short” – premiera 26 maja



Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.



„Ukryte dziecko” – premiera 29 maja



Historia 10-letniego chłopca mieszkającego w biednej dzielnicy Neapolu, który jest świadkiem egzekucji i szukają go przedstawiciele lokalnej organizacji przestępczej. Dzieciak znajduje schronienie w mieszkaniu starszego nauczyciela gry na fortepianie.



„Angel City” – premiera 17 maja



Trzyczęściowy dokument przedstawiający początki klubu piłkarskiego Angel City i jego inauguracyjny sezon w National Women’s Soccer League.



„Love to Love you: Donna Summer” – premiera 21 maja



Sylwetka kultowej artystki Donny Summer, która przeszła drogę od awangardowej sceny muzycznej w Niemczech do pełnych blasków klubów Nowego Jorku i światowej sławy.



„Być Mary Tyler Moore” – premiera 27 maja



Opowieść o życiu ikony ekranu, której kariera trwała sześćdziesiąt lat. Film przedstawia przełomowe role Mary Tyler Moore i pokazuje wpływ, jaki wywarła na pokolenia kobiet.Czytaj też:

