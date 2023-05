„Solo” ulubionym utworem fanów Eurowizji w Polsce. Kogo najczęściej słuchano globalnie?

Dane zebrane w tygodniu Eurowizji, od 8 do 14 maja, wskazują, że ulubionym utworem Polski podczas Eurowizji 2023 było zdecydowanie „Solo” Blanki, pomimo zajęcia przez nią 19. miejsca w konkursie. Oprócz polskiej uczestniczki, „Tattoo” Loreen była najczęściej streamowaną piosenką Eurowizji 2023 w ciągu ostatniego tygodnia w Polsce.

„Tattoo” Loreen z rekordem. Tuż za Szwecją Finlandia i Norwegia

Patrząc na streamingi we wszystkich krajach biorących udział w konkursie, piosenka Loreen była najczęściej streamowanym utworem w ciągu ostatniego tygodnia – trafiając na globalną playlistę Spotify – Top 50 i bijąc rekord najczęściej streamowanego utworu w ciągu jednego dnia globalnie przez szwedzką artystkę 14 maja. Tuż za nią uplasowało się fińskie „Cha Cha Cha” Käärijä, a na trzecim miejscu norweskie „Queen of Kings” Alessandry. Blanka i jej „Solo” zajęły globalnie wysokie 6 miejsce.

Którego uczestnika Eurowizji najchętniej słuchano w Polsce i na świecie?

Co ciekawe, utwór „Mama ŠČ!” zespołu Let 3 odnotował duży sukces streamingowy na Spotify – wzrost liczby streamów o prawie 670% w ciągu tygodnia mimo 13. miejsca w Konkursie Piosenki Eurowizji. Z kolei piosenka Blanki, „Solo” uzyskała wzrost o prawie 200%. Inne utwory, które odnotowały wzrost streamów w wyniku transmisji to „Better the Devil You Know” Soni oraz „I Turn To You” Mel C w wykonaniu Cornelii Jakobs – oba były częścią tzw. „medley” w Liverpoolu i uzyskały odpowiednio ponad 1000% i 130% wzrost streamów.

Tegoroczna Eurowizja wzbudziła zainteresowanie wszystkich pokoleń w krajach uczestniczących w konkursie.

Najchętniej streamowane utwory w tygodniu Eurowizji w Polsce:

„Solo” – BLANKA „Tattoo” – Loreen „Cha Cha Cha” – Käärijä „Queen of Kings” – Alessandra „Unicorn” – Noa Kirel, כאן – תאגיד השידור הישראלי „My Sister’s Crown” – Vesna „Who the Hell Is Edgar?” – SALENA, TEYA „Évidemment” – La Zarra „Carpe Diem” – Joker Out „Mama ŠČ!” – Let 3

Najchętniej streamowane utwory w tygodniu Eurowizji we wszystkich krajach biorących udział w konkursie:

„Tattoo” – Loreen „Cha Cha Cha” – Käärijä „Queen of Kings” – Alessandra .„Unicorn”– Noa Kirel, כאן – תאגיד השידור הישראלי „Due Vite” – Marco Mengoni „Solo” – BLANKA „Évidemment” – La Zarra „Who the Hell Is Edgar?” – SALENA, TEYA „My Sister's Crown” – Vesna „I Wrote A Song”– Mae Muller

