Zdrójkowscy odpadli z „Azji Express”. Widzowie znaleźli winną

Finał „Azji Express” coraz bliżej, a więc i emocje coraz większe. W ostatnim odcinku z programu odpadli Adam i Dariusz Zdrójkowscy. Za ten fakt widzowie zaczęli obwiniać Izabelę Połeć, która jest przyjaciółką Pauliny Krupińskiej. Izabela zaczęła tłumaczyć się na swoim instagramowym profilu.

Zdrójkowscy odpadli z „Azji Express”

Wydawało się, że Adam i Dariusz Zdrójkowscy tworzą jedną z najmocniejszych par, które bez problemu dojdą do finału, a może nawet wygrają show. Okazało się jednak, że pożegnali się z programem w ostatnim odcinku. Widzowie uważają, że stało się tak przez modelkę i przyjaciółkę Pauliny Krupińskiej, Izabelę Połeć, która pożyczyła od Dariusza Zdrójkowskiego młotek. Później ojciec aktora nie mógł go znaleźć i wykonać zadania. To oburzyło widzów.

„Gdyby Iza nie zabrała młotka pana Darka i później nie odłożyła go w inne miejsce niż na mapie, mogłoby być inaczej”, „Obie panie powinny być zdyskwalifikowane, bo jedna sobie wzięła wędkę pana Dariusza, żeby wykonać zadanie, a druga zajumała łom przeznaczony dla pana Darka. Nieuczciwe zawody”, „Odpadli niesprawiedliwie. Darek przez Izę nie mógł znaleźć młotka” – komentowali zbulwersowani.

Izabela próbowała się tłumaczyć potem na swoim instagramowym profilu, ale nie przekonało to internautów. „Ja odłożyłam w to samo miejsce, w którym znalazłam, jest to pokazane w odcinku, ale to i tak nie miało znaczenia, bo Darek szukał w innym miejscu, co też powiedział w odcinku. Darek sam powiedział, że źle odczytał mapę, a jaskiń było bardzo dużo podobnych. Ja Darka bardzo lubię i gdybym mogła, to bym mu ten młot dała od razu do ręki, bo i tak mi go było szkoda, że musi chodzić po nierównym terenie z bólem w kolanie, ale on szukał po drugiej stronie góry i nie było go widać” – napisała przyjaciółka Pauliny Krupińskiej.

Izabela Połeć podkreśliła, że jest jej przykro z powodu odpadnięcia Zdrójkowskich z programu.

