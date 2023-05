„Azja Express”. Internauci gorzko ocenili Zdrójkowskiego i Andziaks. Domyślili się, kto odpadnie?

Wielki finał „Azja Express” zbliża się wielkimi krokami, a zmęczeni uczestnicy dalej dzielnie walczą. Chociaż nie wszyscy – w ostatnim odcinku nie zabrakło momentów, kiedy puszczały im nerwy.

Za nami kolejny odcinek show, w którym uczestnicy połączeni w pary walczą o przetrwanie bez codziennych wygód i jednocześnie ścigają się do celu. Obecnie o wygraną walczą jeszcze cztery pary: Adam i Dariusz Zdrójkowscy, Andziaks i Luka, Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, a także Paulina Krupińska i Izabela Połeć. Tydzień temu format opuścili ulubieńcy widzów, czyli Kasia i Jędrek Gąsienicowie z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”.

Internauci gorzko ocenili zachowanie uczestników „Azja Express”

Kiedy atmosfera gęstniała, niektórym puszczały nerwy. Między uczestnikami pojawiła się złość, a niektórzy dali upust emocjom i nie kryli łez. Internautom szczególnie nie spodobało się zachowanie aktora Adama Zdrójkowskiego. Według nich gwiazdor zrzuca odpowiedzialność na swojego ojca, a potem jeszcze wyładowuje na nim swoje frustracje. Fanom show bardzo się to nie spodobało. „Adam nie znał kolejności wykonywania działań, a o zły wynik obwinił ojca. Jak to nazwać?; Adam kolejny raz wykazał się brakiem klasy, a jego zachowanie było poniżej krytyki. Przecież jego tata tak się stara” – czytamy.

Widzowie nie byli też zachwyceni faktem, że Andziaks rozpłakała się, bo nie chciała jechać do Uzbekistanu. „Skoro youtuberka płacze, że do Uzbekistanu nie chce jechać, to może zrezygnuje; Po co brać udział w takim programie, jak nie chce się w nim zostać. Nie rozumiem” – pisali w komentarzach.

Fani domyślili się, kto odpadnie w programie „Azja Express”?

Jak zwykle pod koniec odcinka pojawiła się zapowiedź kolejnego. Jak mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych, wielu widzów domyśliło się, kto pożegna się z przygodą. Według komentujących mają to być Andziaks i Luka. „Andziaks i Luka chyba odpadną w następnym odcinku, bo Andzia za dużo coś płakała”; „I od razu wiadomo, kto odpadnie. Nie fajnie, bo już nie chce się oglądać programu” – grzmieli.

