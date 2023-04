Joanna Opozda pokazała zdjęcie z dzieciństwa. „Mała ja”

Joanna Opozda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie codziennie nawiązuje kontakt ze swoimi fanami. Chętnie publikuje zdjęcia oraz nagrania, jest także aktywna na InstaStories, gdzie bezpośrednio zwraca się do obserwatorów. Tym razem postanowiła pokazać im, jak wyglądała w dzieciństwie. Trzeba przyznać, że prawie się nie zmieniła!

Joanna Opozda pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Joanna Opozda od lat jest wierna swojemu wizerunkowi. Aktorka nie eksperymentuje z fryzurami czy kolorami włosów, więc właściwie nie zmienia się na przestrzeni lat. Okazuje się, że prawie nie zmieniła się od czasów dzieciństwa! Joanna Opozda opublikowała na InstaStories swoje zdjęcie sprzed lat. Widzimy na nim aktorkę jako kilkuletnią dziewczynkę.

„Mała ja” – podpisała zdjęcie Joanna Opozda.

Nie da się ukryć, że aktorka wygląda niemal identycznie – ma tak samo zaczesane włosy, o tym samym odcieniu. Oczywiście obecnie jest dorosłą kobietą, ale w tej małej dziewczynce ze zdjęcia bez problemu można dostrzec obecne rysy twarzy gwiazdy.

Fani często zwracają uwagę, że synek Joanny Opozdy, Vincent, jest do niej podobny. Teraz można sobie wyobrazić, że tak będzie wyglądał chłopiec za kilka lat. W lutym tego roku Vincent skończył rok. Joanna Opozda łączy samodzielne wychowanie chłopca z pracą. Jakiś czas temu ujawniła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, jak to godzi. – To jest bardzo ciężkie. Ja naprawdę wspieram każdą mamę i przytulam, bo wiem, jak trudno jest połączyć pracę z wychowywaniem dziecka. Ja, gdyby nie moja mama, miałabym zdecydowanie ciężej. Dzięki mojej mamie mogę wrócić do obowiązków zawodowych. Wiem, że nie każda kobieta, nie każda mama ma mamę, która może pomóc. Ja mam to szczęście. To nie jest łatwe. Jest do pogodzenia, ale wtedy musimy być na pełnych obrotach. Ja mam tak, że jestem teraz rannym ptaszkiem – mam wszystko ułożone, od rana do nocy, wszystko mam pozapisywane. Ja taka nie byłam. Kiedyś byłam bardziej spontaniczna, teraz jestem bardzo zorganizowana. Wszystko mam zaplanowane na parę tygodni do przodu i jakoś daję radę – wyznała aktorka.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądała Joanna Opozda w dzieciństwie.

