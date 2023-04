Joanna Opozda chce przyspieszyć rozwód z Antonim Królikowskim. „To ją załamało”

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się ponad rok temu tuż przed narodzinami syna Vincenta. Aktorka, będąc przed porodem, dowiedziała się, że jej mąż ma romans z sąsiadką Izabelą. Od tamtej pory para toczy kolejne wojny, a formalnie wciąż pozostaje małżeństwem. Teraz „Super Express” informuje, że Joanna Opozda chce przyspieszyć rozwód z Antonim Królikowskim i w tym celu zamierza zmienić treść pozwu.

Joannie Opoździe zależy na szybkim rozwodzie

Mimo że Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie są ze sobą od ponad roku, to ich sprawa rozwodowa utknęła w martwym punkcie. Do tej pory nie wyznaczono nawet terminu rozprawy. Niedawno aktorzy byli widziani w kancelarii, która zajmuje się mediacjami i podejrzewa się, że udali się tam w celu rozmowy o alimentach na Vincenta. Joanna Opozda zarzucała bowiem Antoniemu Królikowskiemu, że uchyla się od odpowiedzialności za syna i nie płaci alimentów.

Teraz z kolei aktorka chce przyspieszyć rozprawę rozwodową. „Super Express” dowiedział się, że początkowo Joanna Opozda złożyła pozew z orzekaniem o winie. Teraz chce to zmienić.

– Joannę poinformowano, że jeśli będzie chciała udowodnić w sądzie winę Antka, sprawa będzie ciągnąć się latami. To ją załamało. Chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć, więc zamierza zrezygnować z orzekania o winie – powiedział informator „Super Expressu”.

Mało tego. Gdyby Joanna Opozda zdecydowała się zawalczyć o rozwód z orzekaniem o winie, to – jak donosi „Super Express” – Antoni Królikowski zapewne starałby się udowodnić w sądzie, że nie tylko on jest winny. – Batalia sądowa trwałaby wieki. A na to nikt nie ma siły – dodał informator. Joanna Opozda na razie nie odniosła się do podanych przez tabloid informacji.

Czytaj też:

Antoni Królikowski zabrał ukochaną na plan filmowy. Pokazał nagranieCzytaj też:

Joanna Opozda pokazała twarz syna. „Vini cała mama”