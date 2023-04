Jak wygląda plan filmu „Rust” po tragicznych wydarzeniach? Zdjęcia zostały wznowione

Przypomnijmy, 21 października 2021 roku na planie filmu „Rust” Joela Souzy doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Alec Baldwin, czołowy aktor produkcji, znany też z obrazów takich jak „Sok z żuka”, „Polowanie na Czerwony Październik” czy „Tramwaj zwany pożądaniem”, przypadkowo postrzelił dwie osoby – operatorkę i reżysera. 42-letnia Halyna Hutchins zmarła na miejscu. Souza krótko po tym zdarzeniu opuścił szpital w stabilnym stanie.

Jak wygląda plan filmu „Rust” po tragicznej śmierci Halyny Hutchins?

Teraz prace na planie zostały wznowione, a Yellowstone Film Ranch odwiedziła Julia Jacobs, dziennikarka „The New York Times”, dzięki której mamy wgląd w to, jak wygląda praca przy filmie po tragicznym wypadku. Tym razem prawdziwa broń nie jest dozwolona na tym terenie. – Powiedziałem to raz i będę to powtarzał za każdym razem. Na planie nie ma broni – przekazał ekipie pierwszy asystent reżysera Gerard DiNardi.

W następstwie strzelaniny z października 2021 roku – w której zginęła operatorka Halyna Hutchins, ranny został także reżyser Joel Souza, który wrócił do filmu. Zarówno Baldwin, jak i była zbrojmistrz Hannah Gutierrez Reed zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty Baldwina zostały wycofane w zeszłym tygodniu, ale prokuratorzy powiedzieli, że śledztwo pozostaje „aktywne”.

Atrapy broni

Z raportu „NYT” wynika, że teraz kwestią broni na planie zajmuje się Andrew Wert, który pracował wcześniej przy filmach „Witaj w klubie” i „Pojedynek”. Za każdym razem, gdy przynosi on broń na plan, zapewnia wszystkich obecnych, że jest ona zaprojektowana w taki sposób, aby nie mogła strzelać. Większość atrap wykonanych jest z gumy i drewna.

Autorką zdjęć do filmu została Bianca Cline, a mąż Hutchins dołączył jako producent wykonawczy. Jednocześnie trwają prace nad dokumentem o życiu Hutchins i procesie kończenia filmu po jej śmierci.

