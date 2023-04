Jest akt oskarżenia przeciwko Julii K. i Maciejowi M. Co zarzuca im prokuratura?

Jak udało się potwierdzić portalowi TVP Info, akt oskarżenia został skierowany przez prokuraturę do sądu 18 kwietnia 2023 roku. Julii K. oraz Maciejowi M. zarzuca się, że złamali przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Influencerka i aktor mieli reklamować w mediach społecznościowych napoje alkoholowe wbrew przepisom ustawy. Maciej M. miał dopuścić się tego czynu 31 sierpnia 2021 roku i 6 lipca 2022 roku, reklamując szkocką whisky i włoskie piwo. Z kolei Julia K. miała promować na Instagramie piwo 23 czerwca 2022 roku. Grozi za to kara grzywny od 10 do 500 tys. zł.

Maffashion i Maciej M. nie odnieśli się do doniesień TVP Info.

Janusz P., Jakub W. i Tomasz Cz. z zarzutami

Na początku kwietnia podobne zarzuty usłyszeli były polityk Janusz P., dziennikarz Jakub W. oraz ich wspólnik Tomasz Cz. Wszyscy trzej prowadzą spółkę, zajmującą się produkcją i sprzedażą alkoholu. W odpowiedzi na oskarżenie, Janusz P. wydał na swoim Facebooku oświadczenie.

„Alkohol jest dla ludzi. Ale zawsze powtarzam – degustuj, nie chlej. Nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do picia alkoholu, ale nie widzę nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach, inspirować do ich nieoczywistych zastosowań w kuchni, czy pokazywać miejsca i historie związane z alkoholem. Problemem nie jest alkohol sam w sobie – ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol lub zastępują nim wszystko inne w życiu” – napisał były polityk.

