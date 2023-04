Patrycja Markowska ujawniła, jak się czuje jej ojciec. Wróci jeszcze na scenę? „Coś się kończy”

Ostatnio Patrycja Markowska przeżywała trudne chwile. Rozstała się ze swoim mężem, Jackiem Kopczyńskim, po 16 wspólnych latach. Obecnie artystka skupia się na karierze. Przy okazji rozmowy o swoich projektach została zapytana o ojca, Grzegorza Markowskiego. Zdradziła, jak się czuje i jakie on ma plany zawodowe.

Patrycja Markowska ujawniła, jak się czuje jej ojciec

Patrycja Markowska udzieliła wywiadu Plejadzie, w którym przyznała, że teraz jej tata przede wszystkim odpoczywa, skupia się na sobie i robi to, na co ma ochotę.

– Ewidentnie potrzebuje wyciszenia. Myślę, że u niektórych przychodzi wypalenie zawodowe, przebodźcowanie. On sam to powiedział, że za dużo pracował. Może gdyby wcześniej ten pociąg zwolnił, to teraz miałby tej siły trochę więcej. Oni się bardzo kochają z moją mamą, chodzą do lasu z psem, czasami sobie gdzieś pojadą, mogą podróżować. Myślę, że jeśli ma się 70 lat i taki dorobek na karku, to rzeczywiście ma się prawo robić to, co się chce robić – powiedziała Patrycja Markowska.

Wokalistka nie ukrywa, że Grzegorz Markowski nie chce już wracać na scenę. Choć w zeszłym roku zaśpiewał z nią jeden z utworów, to jednak są niewielkie szanse na powtórzenie tego. Podobnie sytuacja wygląda z nagrywaniem nowych utworów.

– Nie czuję, żeby on tego chciał. Z nagraniem piosenki wiąże się później promocja, a on tego już nie chce robić. Wychodzi na koncercie na kilka utworów, ale to jest jednak podróż, a on zawsze chce dawać z siebie 100 procent. Muszę wyczuć moment, gdy on mówi „stop” i tak jest. (...) Jest taki rodzaj nostalgii i smutku, że coś się kończy, jakiś rozdział – powiedziała Patrycja Markowska Plejadzie.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Grzegorz Markowski poinformował, że rezygnuje z udziały w trasy koncertowej z okazji 40-lecia Perfectu. Artysta przyznał, że jego decyzja wynika z problemów zdrowotnych. „Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś” – poinformował.

