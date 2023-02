Patrycja Markowska pierwszy raz mówi o rozstaniu z mężem. Nie ukrywa, że cierpi

Pod koniec stycznia tego roku media obiegła informacja o rozstaniu Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego. Para była ze sobą związana od 16 lat. Razem wychowała syna, który przyszedł na świat w 2008 roku. Niestety, już od dłuższego czasu Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński zmagali się z kryzysem, którego nie ukrywali. W końcu jednak wokalistka podjęła decyzję o rozstaniu.

Patrycja Markowska po raz pierwszy o rozstaniu z mężem

Wiadomo już, że Jacek Kopczyński związał się z Klaudią Kardas, początkującą pisarką erotyków. Kobieta sama ostatnio przyznała, że związała się z aktorem.

Tymczasem do tej pory Patrycja Markowska nie komentowała doniesień o rozstaniu. Teraz zrobiła wyjątek i zgodziła się powiedzieć kilka słów reporterce Jastrząb Post. Została zapytana, czy planuje zaśpiewać o rozstaniu w nowym utworze. – Nigdy nie robię tego tak, że planuję zrobić piosenkę o danej sytuacji. Bardziej, jak słyszę muzykę, to to mnie inspiruje do tego, żeby przelać emocje na papier – powiedziała Patrycja Markowska.

Wokalistka zwróciła uwagę, że ostatnio stało się to bardzo modne. – Patrzę, jakim to się stało teraz stało modnym zabiegiem, że np. Miley Cyrus i Shakira robią z tego show. Ja mam kompletnie inną osobowość. My z Jackiem nie mówimy o rozstaniu. To, że to nie jest na forum, jest dla mnie wielką wartością. W świecie wiele rzeczy się teraz sprzedaje – powiedziała.

Reporterka spytała też Patrycję Markowską, jak się czuje jako singielka. – Na razie średnio… Ja przeżywam długo pewne rzeczy i pewnie sporo czasu minie, zanim te skrzydła odrosną – odpowiedziała.

