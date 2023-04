Byli ze sobą od lat, a i tak się rozstali. Te związki gwiazd nie przetrwały mimo długiego stażu

Często można mieć mylne wrażenie, że jak związek trwa kilka lub kilkanaście lat, to już niemal trwać będzie zawsze. Nic z tego, a wiele gwiazdorskich związków jest na to dowodem. Oto związki gwiazd, które wydawały się być inspiracją dla innych, ale zakończyły się po wielu latach.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

W minionym roku w okolicach marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili koniec swojego małżeństwa. To był szok, bo wydawało się, że tworzą wyjątkowo zgraną parę i szczęśliwą rodzinę. Poznali się w show „Taniec z Gwiazdami” i od tamtej pory byli nierozłączni. Ich relacja rozpadła się jednak po 17 latach. Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel z tajemniczą Dominiką.

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski

Para rozwiodła się po 23 latach w 2020 roku. Na temat rozstania i związku Paulina Smaszcz zaczęła się otwierać dopiero, gdy na jaw wyszła relacja jej byłego męża z Katarzyną Cichopek. Wcześniej wspomniała o rozstaniu w swojej książce. – Przez chorobę, stres, poczucie samotności, brak wsparcia i zrozumienia ze strony partnera, po 23 latach rozpadło się moje małżeństwo. Rozpadła się rodzina. (...) Kiedy wyszłam ze szpitala, moje cztery przyjaciółki dały mi pieniądze na lekarstwa, benzynę, jedzenie dla dziecka i na honorarium dla adwokata, żebym mogła się jak najszybciej rozwieść. Nie walczyłam o alimenty i o pieniądze. Musiałam jak najszybciej zakończyć życie, którego nie chciałam i w którym czułam się deprecjonowana i poniżana. Jedyny cel, jaki miałam, to uciec jak najszybciej, odciąć się od dotychczasowego życia zawodowego i prywatnego. Zacząć wszystko jeszcze raz, po swojemu – pisała Paulina Smaszcz w swojej książce „Bądź Kobietą Petardą! Jak zająć się sobą i żyć świadomie”.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski

W październiku 2022 roku rozstanie ogłosili Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Para wydała oświadczenie, w ktrym poprosiła o uszanowanie prywatności, ale po jakimś czas aktor wyznał w wywiadzie, że o przetrwanie relacji walczyli kilka lat. Nie udało się. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski byli parą od 2012 roku. W 2016 roku wzięli ślub, a trzy lata później na świat przyszła ich córka Helena.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński

Niedawno swoje rozstanie ogłosili też Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński. Para była ze sobą związana od 16 lat. Razem wychowała syna, który przyszedł na świat w 2008 roku. Artystka udzieliła wywiadu Magdzie Mołek, w którym przyznała, że cierpi po rozstaniu. – Ale wiesz nie chcę absolutnie dotykać szczegółów tylko rzeczywiście minął już prawie rok od tego rozstania. Mało kto o tym wie. Ta sprawa jakoś się w nas uleżała i wiesz, to jest najtrudniejszy moment w życiu. Ja chodziłam nieprzytomna, jeszcze musiałam gdzieś zaśpiewać. (...) Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie, więc robiłam to o czym mówisz, czyli „dobrą minę do złej gry”. Czułam się wtedy naprawdę fatalnie. Byłam pozamykana, ciało się wtedy zamyka – powiedziała.

Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński

Artystka rozstała się z mężem w 2016 roku po 30 latach. Maryla Rodowicz przez długi czas walczyła z mężem i nie chciała pójść na ugodę. Po czasie zaczęła wnioskować o wyrok z orzeczeniem o jego winie.

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras

Para była ze sobą aż 37 lat! Beata Kozidrak postanowiła opowiedzieć o rozstaniu w swojej autobiografii. „Kiedy w nasze szalone, ale długo szczęśliwe życie, wdarł się nałóg, robiłam wszystko, aby pomóc Andrzejowi. To były dramatyczne chwile. Trudno do nich wracać, lecz jedno na pewno chcę zapamiętać: pełnoletnia córka stała się w tym czasie moją przyjaciółką i wielkim wsparciem” – napisała.

