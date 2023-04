Powstanie kolejna edycja „The Voice of Ukraine”. TVP zajmie się produkcją

„The Voice of Poland” od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Program muzyczny jest lubiany tak bardzo, że powstały jego różne wersje – „The Voice Kids” czy „The Voice Senior”, umożliwiając występy w każdym wieku. Teraz z kolei rusza kolejna edycja „The Voice of Ukraine”.

Powstanie kolejna edycja „The Voice of Ukraine”

Program „The Voice of Ukraine” również był od lat emitowany w ukraińskiej telewizji. 12. edycja ruszyła w lutym minionego roku, ale została przerwana przez atak Rosji na Ukrainę. Kolejne odcinki zostały wyemitowane dopiero jesienią. Teraz z kolei ma powstać 13. edycja, której produkcją zajmie się TVP, o czym informował już prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz.

– 1+1 ma co prawda prawa, ale nie ma w tym momencie absolutnie żadnych mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych by to przygotować. Dlatego zaprosiliśmy nadawcę ukraińskiego, by zrobił „Voice of Ukraine” w naszym studio i z użyciem naszej scenografii – lecz w języku ukraińskim i zupełnie samodzielnie – powiedział Mateusz Matyszkowicz, cytowany przez serwis Wirtualne Media.

„The Voice of Ukraine” nagrywane będzie w ATM Studio, w którym realizowane są też polskie wersje. Rochstar, który współpracuje przy polskich „The Voice” nie weźmie tym razem udziału w produkcji.

Gdzie będzie można oglądać „The Voice of Ukraine”?

Biuro prasowe TVP poinofrmowało serwis Wirtualne Media, gdzie zostanie wyemitowany nowy program.

– Emisja programu planowana jest jesienią na antenie Belsat TV. Wkrótce rozpoczynają się castingi. Trwają rozmowy z licencjodawcą formatu – czytamy.

