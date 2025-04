Pozwała księcia Andrzeja. Teraz jej stan jest krytyczny

Kilka lat temu, podczas coraz większej popularności ruchu #metoo, głośno zrobiło się o Virginii Giuffre. Dziewczyna najpierw ujawniła, że była molestowana przez Jeffreya Epsteina, a w 2021 roku oskarżyła również syna królowej Elżbiety II o gwałt i napaść na tle seksualnym. Utrzymywała, że gdy miała 17 lat, została trzykrotnie zmuszona do obcowania z księciem Andrzejem. Choć członek brytyjskiej rodziny królewskiej wszystkiemu zaprzeczył, później zawarł ugodę z kobietą i zapłacił jej fortunę za milczenie. Teraz okazało się, że Virginia Giuffre umiera.

Virginia Giuffre w stanie krytycznym

Kilka lat temu Virginia Giuffre oskarżyła syna Elżbiety II o gwałt, jednak ten nie stanął finalnie przed sądem. Książę Andrzej zawarł w 2022 roku ugodę z dziewczyną, a pozew został wycofany, co kosztowało go 12 milionów funtów. Mimo wszystko, członek brytyjskiej rodziny królewskiej został skompromitowany i raczej nie wróci do blichtru dworskiego życia.

Teraz niespodziewanie media obiegły wieści na temat stanu zdrowia Virgini Giuffre. Okazało się, że 41-latka została potrącona przez autobus, a jej stan jest krytyczny. W mediach społecznościowych podzieliła się poruszającym zdjęciem ze szpitalnego łóżka, które opatrzyła smutnym opisem.

„Mam niewydolność nerek, dają mi cztery dni życia. (...) Jestem gotowa odejść, ale nie do momentu, aż zobaczę moje dzieci po raz ostatni. (...) Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście wspaniałymi ludźmi. Niech Bóg was błogosławi” — napisała, dodając, że ten rok „był najgorszy”.

W oświadczeniu udostępnionym BBC, jej rzecznik, Dini von Mueffing, z kolei poinformował: „Virginia miała poważny wypadek i otrzymuje opiekę medyczną w szpitalu. Bardzo docenia wsparcie i życzenia, jakie przesyłają jej ludzie”. Warto dodać, że Giuffre niedawno rozstała się ze swoim mężem Robertem po 22 latach małżeństwa. Mieszkała w North Perth w Australii.

