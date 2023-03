Dwie uczestniczki odpadły z „Love Island”. Doszło do przeparowania

Kolejny odcinek „Love Island” za nami. Program jak zwykle dostarczył widzom niemałych emocji. W tym sezonie nie brakuje nagłych zwrotów akcji i sensacyjnych doniesień. Te ostatnie szczególnie dotyczą Jaya, czyli Jakuba Wiśniewskiego, który ponoć ma dziewczynę poza programem. Niejaka Jessica regularnie publikuje zdjęcia i posty jako dowody na swoje słowa, zapewniając, że od dawna jest związana z Jayem, a uczestnik wszystkich okłamuje. On mimo tego spokojnie urzęduje w willi. Sporo się też dzieje w życiu innych uczestników – niedawno do programu doszły dwie uczestniczki, więc w tym odcinku doszło do przeparowania i... dwie uczestniczki musiały pożegnać się z show. Kto odpadł?

„Love Island”. Uczestnicy przeparowali się

W nowym odcinku „Love Island” widzowie po raz kolejny mogli być świadkami prób Agaty w nawiązaniu kontaktu z Hubertem. Widać wyraźnie, że dziewczyna żałuje pocałunku z Adamem i tęskni za byłym partnerem. Tymczasem Marta i Adam zaczęli poważne tematy o... dzieciach! Wtedy Adam wyznał, że od lat ma problemy z sercem – cierpi na bradykardię, która objawia się zbyt niską częstotliwością pracy serca. Jest pod stałą kontrolą kardiologa.

W tym odcinku odbył się też Krąg Ognia, podczas którego doszło do przeparowania. Ze względu na to, że ostatnio do programu dołączyły dwie uczestniczki, to właśnie mężczyźni wybierali nowe partnerki. Pierwszy wybierał Kamil i jego wybór padł na Olę. Potem Michał, który wybrał Julię, a następnie Mateusz wybrał Sandrę. Adam wybrał dotychczasową partnerkę Martę, a Kamil zdecydował się na nową uczestniczkę – Martę. Agata z kolei dopięła swego, bo została wybrana przez Huberta! Jay wybrał Beatę, a Kuba wybrał Agnieszkę, co nie spodobało się Julii.

– Kolejny raz się zawiodłam. Myślałam, że jesteś inny i, że ostatnie dni coś znaczyły. Nie pokazywałeś w ogóle, że masz wątpliwości, a zrobiłeś coś takiego. Nie wiem, czy to jest męskie – powiedziała uczestniczka.

Z programem pożegnały się Julia oraz Sandra.

