Widzowie rozczarowani „True Love”. „Totalny niewypał”

Na antenie TVN 7 i w serwisie Player.pl można oglądać nowy reality show „True Love”. To kolejny program zaraz obok „Love Island” czy „Hotelu Paradise”, w którym uczestnicy dobierają się w pary i „szukają drugiej połówki”. Tym razem randkują w egzotycznej Kolumbii i są poddawani testom wykrywacza kłamstw. Widzowie jednak są rozczarowani programem i krytykują go w mediach społecznościowych.

Widzowie rozczarowani „True Love”

We wtorek 28 marca widzowie mogli oglądać 22. odcinek „True love”. Tym razem można było być świadkiem kwitnącego uczucia pomiędzy Matim a Agatą. Widać wyraźnie, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń, a rodzące się między nimi uczucie wywołuje niemałą zazdrość innych uczestników. Na randkę wybrali się też Kamil i Patrycja. To spotkanie jednak nie należało do udanych, co oceniła sama Patrycja na instagramowym profilu programu. „Emocje jak na grzybach” – napisała. Wieczorem uczestnicy mieli natomiast okazję wspólnie poimprezować.

O ile zapewne sami uczestnicy programu „True Love” nieźle się bawią, o tyle najwyraźniej nie można tego samego powiedzieć o widzach. Ci krytykują program w komentarzach i zwrócili nawet uwagę, że sami uczestnicy zostali zaangażowani do pisania komentarzy pod postami, by wzbudzić większe zaintersowanie programem.

„Czy się tam coś w końcu zadzieje, nie wiem, kto wybierał uczestników, ale to jakiś totalny niewypał. Nudy straszne”, „Totalny niewypał ten program”..., „Zdaje się, iż redakcja poprosiła o podkręcenie komentarzy przez szanownych uczestników”, „Plaga komentarzy uczestników, ale to nie nic da, niestety ten program jest jednym wielkim niewypałem” – komentują rozczarowani internauci.

Program „True Love” prowadzi Edyta Zając, modelka. Serwis wirtualnemedia.pl przedstawił wyniki oglądalności show. – Średnia widownia pierwszych 14 premierowych odcinków randkowego programu (pokazanych do 16 marca) wyniosła 281 tys. osób. Przełożyło się to na 2,12 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 3,29 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 2,95 proc. w grupie 16-59 -czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl. Dla porównania program „Love Island” oglądało średnio 411 tysięcy widzów.

