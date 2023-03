Serial „Niania” był emitowany przez lata. Od pierwszych chwil bohaterowie kupili serca widzów. Mimo że to polska wersja amerykańskiego serialu z lat 90., to Polakom bez wątpienia przypadła do gustu dużo bardziej. Pamiętacie losy ekscentrycznej Frani Maj? Dziś swoje 50. urodziny obchodzi Agnieszka Dygant, która wcielała się w główną bohaterkę.