„Bracia”. Nowy serial w gwiazdorskiej obsadzie

W Multikinie w Złotych Tarasach w trakcie przedpremierowego pokazu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy odcinek serialu, który opowiada o historii dużej rodziny Dobrowolskich, składającej się z ojca, matki i czterech synów. Głównymi bohaterami serialu są czterej bracia – poznajemy cztery historie i cztery życiorysy, a akcja rozgrywa się w ciągu czterech pór roku. Choć połączeni więzami krwi, bracia diametralnie się różnią. Tym, co ich łączy, jest poczucie silnego urazu do ojca. Dlaczego? Dowiemy się po obejrzeniu.

Czterej „Bracia”

W pierwszym odcinku bliżej poznajemy każdego z bohaterów. Najstarszy z braci ma na imię Piotr (gra go Piotr Stramowski) – to melancholijny architekt, biznesmen i perfekcjonista. Ma żonę, z którą starają się o dziecko. W trakcie lotu do domu mężczyzna spotyka dziewczynę o imieniu Zosia, z którą wkrótce łączy go romantyczna historia. Drugi brat – Alek (w tej roli Mateusz Kościukiewicz) dla wielu – wymarzony mąż, zajmuje się dziećmi, gdy jego żona do późna jest w pracy. Jak się późńiej dowiadujemy, stara się uporać się ze własnymi demonami. Trzeci brat – Wojtek (Damian Kret) to kucharz-marzyciel starający się utrzymać równowagę pomiędzy światem fantazji a rzeczywistością. A najmłodszy – Adam (w tej roli Nikodem Rozbicki) to zbuntowany muzyk, który ucieka od problemów dorosłości.

Bracia stają przed trudnymi wyborami, a im bliżej ich poznajemy, tym wyraźniej widzimy, jak duży wpływ na ich decyzje ma surowy ojciec(Jan Frycz). Mimo że bohaterami serialu są mężczyźni, a na plakacie widzimy pięciu samców alfa, twórcy filmu podkreślają, że porządek w ich świecie budują kobiety – matka, żony, kochanki, przyjaciółki.

Twórcy serialu

Za reżyserię serialu odpowiada Maciej Migas, który ma na swoim koncie takie seriale jak „Oda do radości”, „Układ”, „Tatuśkowie”, „Żyć nie umierać”. Muzykę skomponowali Patryk Kumór („Heaven in Hell”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Mały Zgon”, „The End”) i Dominik Buczkowski („Heaven in Hell”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Kolejne 365 dni”, „365 dni: Ten dzień”). W głównych rolach zobaczymy Jana Frycza, Piotra Stramowskiego, Mateusza Kościukiewicza, Damiana Kreta, Nikodema Rozbickiego, Katarzynę Gniewkowską, Dorotę Landowską, Agnieszkę Sienkiewicz-Gauer, Annę Smołowik i Dominikę Kachlik.