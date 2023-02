„Rolnik szuka żony”. Kamila Boś hucznie świętowała 30. urodziny. Tańczyła przy torcie

Kamila Boś to uczestniczka 8. edycji „Rolnik szuka żony”. Zgłosiła się do programu, żeby znaleźć miłość, ale niestety nie udało się to. Zyskała jednak dużą popularność i spore grono fanów, którzy cenią jej silny charakter, przebojowość i urodę. Kamila Boś chętnie utrzymuje kontakt z fanami na Instagramie, regularnie publikując posty. Tym razem pochwaliła się swoją urodzinową imprezą.

„Rolnik szuka żony”. Kamila Boś hucznie świętowała 30. urodziny

Kamila Boś skończyła 30 lat. Z tej okazji najpierw pochwaliła się pięknym bukietem czerwonych róż, a potem imprezą. – Wszystkiego najlepszego dla mnie. Nowy etap zaczynam pełna wdzięczności, z wspaniałymi ludźmi wokół siebie, dumna ze zmian, jakie zaszły we mnie samej. Trzydziestkę zaczynam z podniesioną głową, po swojemu, pełna nadziei, wiary w kreowaniu własnej rzeczywistości. Chwilo trwaj! – napisała rolniczka.

Po kilku godzinach Kamila Boś zaprezentowała swoją urodzinową metamorfozę – zrobiła sobie makijaż, fryzurę i założyła czerwoną, asymetryczną sukienkę z wielką falbaną przy dekolcie. Kreacja była krótka, błyszcząca i z rozcięciem na jednym udzie. Nie da się ukryć, że rolniczka wyglądała jak milion dolarów! W takim wydaniu wybrała się na swoją imprezę. Okazuje się, że nie zamierzała spokojnie świętować swoich 30. urodzin, wręcz przeciwnie. Jej urodzinowa impreza przypominała wesele – w dużej sali pojawił się tłum gości, był DJ i wielki tort na środku, przy którym Kamila seksownie tańczyła.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentowała się Kamila Boś na swojej urodzinowej imprezie.

