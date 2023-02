Meghan Markle i książę Harry przechodzą kryzys? Przeanalizowano ich gesty

Meghan Markle i książę Harry do tej pory tworzyli wyjątkowo udane małżeństwo, co stanowi niemały wyjątek na tle innych książęcych i gwiazdorskich par. Od początku relacji oboje okazują sobie dużo czułości, wspierają się w podejmowanych decyzjach i czule mówią o sobie w wywiadach. Tak to wygląda z boku. Jeden z Tiktokerów twierdzi jednak, że w rzeczywistości ich małżeństwo wisi na włosku. Przedstawił dowody.

Meghan Markle i książę Harry przechodzą kryzys?

Tiktoker „anushalove255” opublikował nagranie, w którym dokładnie przeanalizował mowę ciała oraz gesty Meghan Markle i księcia Harry'ego. Z jego analizy wynika, że para przechodzi poważny kryzys i podczas spontanicznego i publicznego zachowania wszystko wychodzi na jaw. Tiktoker skupił się na pocałunku pary na Igrzyskach Niezwyciężonych. Uważa, że całus ten był wymuszony i nie miał nic wspólnego z uczuciem. Co więcej, jego zdaniem, książę Harry wyglądał, jakby chciał przetrzeć usta po pocałunku, a Meghan Markle jakby chciała uciec ze sceny. To zachowanie TikToker porównał do zachowania księcia Karola i księżnej Diany, gdy byli jeszcze małżeństwem. TikToker zwrócił też uwagę, że między Meghan Markle a księciem Harrym nie ma chemii, a ich gesty są pozbawione czułości.

Pod krótkiem nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zgadzają się ze zdaniem autora nagrania i też uważają, że Meghan Markle i książę Harry przechodzą poważny kryzys.

„On nie uśmiecha się dużo, od kiedy z nią jest. Zamienił się w smutnego faceta”, „Ona już planuje kolejny krok. Zabierze pieniądze i ucieknie”, „Mam nadzieję, że się rozwiodą” – piszą internauci.

Choć Meghan Markle i książę Harry nie dawali do tej pory powodów do plotek na temat siły ich relacji, to już wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia o kryzysie. Jakiś czas temu rozwód wróżyła im siostra Meghan, Samantha, w rozmowie z serwisem TMZ. Twierdziła, że książę Harry przekona się o braku uczciwości swojej żony i szybko ją porzuci.

