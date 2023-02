Rebel Wilson zaręczyła się ze swoją partnerką. Pokazała pierścionek

Rebel Wilson jest zaręczona! Radosną nowinę przekazała swoim fanom na Instagramie, publikując zdjęcia z tego wydarzenia. Na zaręczyny z ukochaną Ramoną aktorka wybrała wyjątkowe miejsce.

Rebel Wilson zaręczyła się

W czerwcu 2022 roku świat obiegła wiadomość, że Rebel Wilson jest zakochana. Jej wybranką została Ramona Agruma. 42-latka po raz pierwszy dokonała wtedy coming outu, publikując zdjęcie z ukochaną i pisząc krótki post.

„Cały czas myślałam, że szukam księcia z bajki, a chodziło o księżniczkę” – napisała wtedy.

Rebel Wilson najwyraźniej postanowiła nawiązać do tych słów, bo teraz na zaręczyny z ukochaną wybrała Disneyland. Na Instagramie pokazała zdjęcia z tego wydarzenia. Aktorka uklękła przed Ramoną i wręczyła jej piękny pierścionek od Tiffany’ego.

„Powiedziałyśmy tak!” – napisała Rebel Wilson.

Rebel i Ramona już od dawna tworzą rodzinę. W listopadzie na świat przyszła ich córka, urodzona dzięki surogatce. Z wyjątkową dumą ogłaszam narodziny mojego pierwszego dziecka, Royce Lillian, które przyszło na świat w zeszłym tygodniu dzięki surogatce” – zaczęła 42-latka.

W dalszej części obszernego wpisu gwiazda „Pitch Perfect” nie kryła wdzięczności w stosunku do kobiety, która pomogła jej w spełnieniu marzenia o macierzyństwie. „Nie potrafię nawet opisać miłości, jaką do niej mam. Jest prawdziwym cudem! Jestem dozgonnie wdzięczna wszystkim, którzy byli w to zaangażowani (wiesz, kim jesteś), trwało to od lat... ale szczególnie chciałam podziękować mojej wspaniałej surogatce, która nosiła ją pod swoim sercem i sprowadziła na świat z taką gracją i troską” – wyznała.

Na razie nie wiadomo, kiedy Rebel i Ramona staną na ślubnym kobiercu. Z pewnością jednak pochwalą się ślubnymi kreacjami.

